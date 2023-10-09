【好人好事】9號波公共交通停擺　旅遊巴公司熱心司機守望相助義載滯留市民

▲ 9號波公共交通停擺，旅遊巴公司熱心司機守望相助，義載滯留市民。

人間有愛！颱風「小犬」襲港，天文台於昨晚（8日）7時改發9號風球，公共交通停擺令不少市民無法歸家。但好在有一班熱心司機，關鍵時刻願意義載，發揮守望相助的精神。

最新影片：

9號風球懸掛，本港公共交通包括港鐵露天路段、輕鐵及大部分巴士服務暫停，使大批市民滯留港鐵站附近，當中不少是居住在屯門、元朗等新界地區的市民。就在大家徬徨無助之際，旅遊巴公司「JoJo Bus 租租巴」調派出8輛車，免費接載市民回家。熱心司機在過程中更不斷大叫「義載！」，讓原本束手無策的市民感到暖心。

直至昨晚11時左右，「JoJo Bus 租租巴」在Facebook專頁發文，表示最後一班由荃灣西站前往屯門市中心的義載車輛已經開出，並立下宣言：

在其他公共交通服務停駛下，我哋作為香港公共交通服務的一員，當廣大市民有需要，我們會義不容辭，伸出援手，協助市民平安回家。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

義載帖文湧現 網民超感動

「JoJo Bus 租租巴」的熱心之舉獲大量網民稱讚。同時間，Facebook也湧現不少司機的義載帖文，在磅礡大雨下不求回報接載無助的市民回家。例如昨晚約9時，有港男就在「屯門公路塞車關注組」詢問是否有滯留在屯門的市民急需出荃灣，表示「唔諗住收錢」，會先接載2至3個有需要的人到荃灣後，再接載6至7個人回屯門。

而帖文下方有司機留言，表示想一同出車：

我都想出一轉，街坊係要幫... 屋企有大有細，佢哋一批我就出車。出面成堆人等緊，唔好太計較，呢啲嘢，係要靠一班傻人去做，只要一個人做，就有人跟！

一眾司機們的熱心之舉，讓網民大讚人間有情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣