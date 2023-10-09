【小學教育】小學培育全能學生詳列8項技能　家長大呻：累的是我們

▲ 小學要求學生掌握8項技能。

學校都希望培育出優秀的學生，不過近日廣州有小學的一份通告，列出該校學生必須掌握的 8個技能，令家長感嘆做小學生很難，父母壓力也很大。

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綜合內地媒體報道，廣州華南師大附屬開發區實驗小學一名張姓學生家長，近日在社交平台上載了孩子學校的通告，該通告列出學生必須掌握的8個技能，包括：

1. 嫻熟掌握包括游泳在內的2項運動

2. 小學階段完成不低於1000萬字的閱讀量（約200本課外讀物，其中必須包括50本中外名著、30本古今中外名人傳記、30本科普讀物、30本純英語讀物）

3. 掌握演奏1種以上樂器，並形成欣賞高雅音樂的興趣愛好

4. 能說一口流利的普通話和英語

5. 能寫一手漂亮的硬筆字和學會書寫毛筆字

6. 能獨立做一桌家常飯菜，學會做家務的技能並養成熱愛做家務的習慣

7. 在畢業前參與完成一項實驗，並寫出一份較完整的實驗報告

8. 具有創新意識，能積極參與科技創新活動

該小學職員表示，必須掌握8個技能的要求屬實，這是學校的辦學特色，就是倡導家校合作，促進孩子成長。然而，不少網民認為，相關要求苦了家長，「不是錢的問題，樂器可以學便宜的、書可以借，但是家長真的太累了」。

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責任編輯：王明芳