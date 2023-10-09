【颱風交通】城巴及九巴陸續恢復服務　紅隧往港島恢復行雙線【不斷更新】

▲ 中午12時，紅隧僅開放一線行車往港島，現場大塞車。（梁偉榮攝）

小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。一號戒備信號及黃色暴雨警告信號現正生效。TOPick整理風暴下最新交通資訊，不斷更新。

紅隧口最新交通情況（12:00)

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九巴11時40分起陸續恢復服務

九巴及龍運會於上午11時40分起陸續恢復服務。

此外，九巴B1及B9線、龍運S1及S64線現時正提供有限度服務。

下列九巴路線是日暫停服務:

14D彩虹特別班、31A、78B、86S、261P及288B

城巴11時起陸續恢復服務

城巴大部份日間路線及機場快線將提早於上午11時起陸續恢復服務，但部份路線因天氣及路面情況仍需暫停服務或改道，安排如下：

暫停服務路線：

6, 6X, 63, 66, 73, 260, 973, R8, H1, B5, B8 （往香園圍口岸方向）

需改道路線 Routes with diversion:

14（不經赤柱炮台, 黃麻角道）

15（不經文輝道）

港鐵服務將逐步加密

荃灣綫 2 分鐘一班

觀塘綫 2 分鐘一班

港島綫 2 分鐘一班

屯馬綫 3 分鐘一班

南港島綫 3.5 分鐘一班

將軍澳綫北角– 寶琳 3 – 4 分鐘一班

將軍澳綫調景嶺– 康城 7 分鐘一班

東涌綫 4-8分鐘一班

迪士尼綫 12 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫金鐘–羅湖 4 – 8 分鐘一班

東鐵綫金鐘–落馬洲 12 分鐘一班

輕鐵5–19分鐘一班

港鐵巴士 正常服務

高速鐵路 正常服務

新渡輪13:00起復航

小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。天文台今日（9日）表示，會在上午11時40分改發三號強風信號。

過去數小時，小犬穩定地向西移動，開始遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

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記者：TOPick 港聞組