【時尚推介】下雨天總掛念雨靴　 盤點實用與美觀兼備雨靴款式

▲ 實用與美觀兼備的雨靴。

今個雨季特別多風球來襲，又有暴雨警告，萬一要出門的話，雙腳一定遭殃，濕答答的，相當難受，所以家中一定要有一對雨靴看門口！

現時很多品牌都有推出雨靴，而且款式時尚，顏色多變，用來配搭日常打扮都沒有問題，除了高顏值之外，亦兼備防水透氣功能，現在就為大家盤點8對雨靴，當中有長靴和短靴，價錢有較為經濟的，亦有較為昂貴的，任君選擇！

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

Hunter-Women's PLAY™ Short Rain Boots

USD 110（約HKD$861）

講到雨靴，大家多數會想到英國品牌Hunter，它擁有超過百年歷史，相信很多女士都擁有一對，因為品牌的雨靴價錢相對經濟實惠，而且有很多顏色選擇，這對淺灰色的短雨靴，感覺輕便休閒，十分百搭。

AIGLE-WOMEN RUBBER BOOTS

HKD$1,550

法國品牌AIGLE同樣擁有超過百年歷史，在早期是歐洲最著名的貴族高級手工膠鞋及馬靴商品，來到今日，已發展成戶外休閒、旅遊服飾的代表性品牌。這對紅色雨靴夠搶眼，非常年輕有活力，適合活潑的女生，穿上腳亦可以踢走陰暗心情。

HUGO BOSS-RAIN BOOTS WITH MONOGRAM DETAILING

HK$ 1,900.00

HUGO BOSS是德國時尚品牌，主攻男裝成衣及配件，但它推出的女裝雨靴同樣出色，好像這雙黑色短靴用了兩種材質，看起來更有層次，甚至不像一對雨靴，可以用來搭配斯文打扮。

PATOU-patou x Le Chameau rubber boots

HK$4,200

這款淡紫色雨靴，是與法國靴子品牌 Le Chameau 特別合作的獨家設計。鞋子印有黑色Patou徽標，側面飾有 Le Chameau 印章徽標。加上顏色獨特，絕對是時尚指標。

Chloé-Raina Rain Boot

HK$4,900

這款Raina雨靴是2023年秋冬系列的主打單品，採用生物基TPU製成。它採用圓頭形狀和輕盈的凸紋鞋底，讓人想起Owena系列。而貼邊飾有迷你扇貝細節，鞋跟處飾有Chloé標誌，非常適合秋冬季節，可搭配喇叭褲和中長裙。

最新影片推介：

BURBERRY-Rubber Marsh High Boots

HKD7,300

品牌除了推出的乾濕褸聞名之外，它推出的雨靴同樣高質，這款黃色圓頭長雨靴，款式簡潔大方，而且可以修飾小腿，而鞋底飾有Burberry字樣，突顯品牌獨特性。

BALENCIAGA-WOMEN'S CROCS™BOOT IN BRIGHT PINK

HK$ 7,400

巴黎世家是一個歐洲時裝品牌，它推出的這對螢光粉紅雨靴，非常吸睛！能為黑沉沉的雨天注入生氣，而且作全黑打扮時，腳踏這雙Boots，絕對有點睛之效。

Dior-DIORUNION RAIN BOOT

HK$9,400

Diorunion 雨靴以品牌的高級訂製風格重新演繹。米色橡膠鞋面展現了L'Union Fait la Force座右銘，其靈感源自工作室的黃麻包，重申了 Maria Grazia Chiuri 所珍視的團隊合作和協作精神。這款雨靴配有同色Dior Oblique襯裡，可為本季任何造型增添現代感。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：Kiwi Lee