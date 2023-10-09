【主僕情深】菲傭患乳癌須手術化療 僱主全包醫療費報答30年主僕情

▲ 符銘蓉肩負起菲傭姐姐的醫療費用。

新加坡有一位善良的女僱主，陪伴確診患上第二期乳腺癌的菲律賓女傭治病，女傭需動手術切除右胸及進行16次化療，僱主幫女傭買的保險不夠支付所有費用，仍一力承擔她的醫療費達2.4萬新元(約港幣13.7萬)，還未計之後的覆診費用。原來女僱主自己也患過乳癌，加上兩人逾30年的感情，她決定幫女傭抗癌度難關。

綜合新加坡傳媒《新明日報》報道，55歲的菲律賓女傭朱迪斯今年5月開始胸口疼痛，起初她以為是肌肉拉傷，直到有一天洗澡時發覺右胸有硬塊，她大驚後告知僱主符銘容。符銘容得悉後立刻陪同女傭到醫院檢查，醫生診斷女傭患上第二期乳腺癌，並已擴散到淋巴結，建議女傭動手術切除右胸。

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單化療就花十多萬

女傭今年7月接受手術後，醫生進行組織化驗後，告知她必須進行16次化療，目前已完成了3次化療。由於新加坡醫療系統完善，符銘容及家人商量後，建議朱迪斯在新加坡接受治療，並承諾承擔所有醫療費用。

由於女傭為外籍人士，醫藥費沒津貼，符銘容要為女傭支付了手術費、住院費、檢驗費等，金額達3萬新元(約港幣17萬)，這筆醫療費還未包括化療費用，化療一次約1500新元(約港幣8,600元) ，16次共24,000新元(約港幣13.7萬) 。

其實符銘容前年為朱迪斯更新了保險計劃，但索償上限只涵蓋住院和手術費，不包含其他後續費用。但符銘容仍願意出錢幫女傭度難關︰「若日後需要服藥和覆診，想必也是一筆小的費用，目前只能盡全力想辦法應付，幫助她度過難關。」

再續約多兩年報恩

今年65歲的符銘容於1991年聘請朱迪斯，兩人的主僕情誼逾30 年。符銘容讚朱迪斯平日十分能幹，把一家人照顧妥當，與兩個兒子也十分親密︰「她對我們一家人來說是很重要的，我們能幫則幫。」 朱迪斯亦大讚主人待她好，她的合約本來下個月到期，但她計劃再續約兩年，留下來打工報恩︰「能遇上這樣的僱主是我的福氣。」

原來符銘容也曾患乳癌，身同感受，她亦心疼女傭經歷自己同樣的苦痛，符銘容6年前曾患上第一期乳腺癌，也曾動胸部重建手術︰「由於曾經歷了同樣的事情，看見女傭對抗癌魔很心疼，希望她能早日康復。」她指最近在報章上，看到關於一位僱主陪同患上末期乳癌的菲傭回國接受治療，才公開她和女傭的情況，希望政府能給予僱主更多保障。

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