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【前TVB主播】彭國柱在英國遇車禍　發文透露事發經過：以為會冇咗對腳

娛樂 12:42 2023/10/09

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好彩無事！

前無綫新聞主播彭國柱自2015年離開TVB後轉職公關，去年他移居英國。近日他在社交網貼出一張車牌碎裂的照片，原來他遇上車禍，並表示：「有一刻我以為會冇咗對腳！」

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透露遇車禍

帖文一出後，不少網民紛紛留言關心，彭國柱在相隔15小時後終於報平安，並貼上兒子的照片，又透露當時事發經過：「我無事！我無事！我真係無事！不過被迎頭撞埋嚟的確嚇一嚇，好彩當時車速唔快，所以我對腳無事，多謝朋友們相助，經驗值+1」幸好最終平安無事。

彭國柱透露遇車禍。

TVB任職十年經典一幕

彭國柱在2005年暑假到無綫新聞部實習，其後一直留任做採訪記者、13年擢升至高級記者，主力負責兩岸新聞、早上及午間新聞提要主播。

直至2015年6月他離職後就轉行做公關，先後於馬會及香港教育大學任職。離開效力10年的TVB時，彭國柱表現不捨，當眾落淚，更在社交平台寫下：「終於要跳出堆填區，畢竟十年，第一份工，我會唔捨得人和事。真係喊到傻豬豬。」

在TVB期間，最經典一幕是2008年3月27日的《香港早晨》外景直播中，在艇上報道沉船事故，影到彭國柱左搖右擺報新聞，鏡頭更突然轉返主播室，見到主播龔偉怡食餅的畫面。該片段在YouTube有過百萬點擊，長期被網民無限翻loop。同事柳俊江曾解釋，彭國柱當時是暈船浪，而當事人彭國柱則保持神秘，「留畀大家隨便演繹。」

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與陳奕迅成好友

歌神陳奕迅都看過有關片段，封了彭國柱做偶像，更曾扮對方報新聞︰「今朝早…好大浪……」兩人之後成為好友，曾大讚︰「彭國柱，你好嘢！」

直至彭國柱大婚時，Eason都有拍片祝賀，而多年後彭國柱仍以「粉絲」稱呼Eason。另外，無綫劇集《造王者》中石修飾演的角色與彭國柱同名同姓，也令他一度人氣急升。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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