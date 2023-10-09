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【颱風小犬】大雨返工濕身濕鞋　7大辦公室輕鬆烘乾法

休閒消費 10:58 2023/10/09

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打風落雨返工極狼狽。（經濟日報圖）

颱風小犬吹襲香港，周日掛起八號風球，今日（9號）風力減弱，天文台約於11時40分會改掛三號波，打工仔下午要預備返工。打風落雨，上班煩惱之一是鞋子和衣物全濕，全日罨住既不舒服，既有臭味兼對皮膚不好。現精選多個Office乾衣乾鞋方法。

方法1：報紙

這是很多人都知道的濕鞋急救法，就是把報紙塞入鞋中，因報紙吸濕力強，可快速為鞋子吸水，一般是把報紙推成一團塞入鞋內，然後再用另一層報紙包著鞋，若報紙濕透便再更換。如不想報紙油墨弄污白鞋，可另用白紙隔著報紙。

方法2：廚房紙

若公司沒有報紙，茶水間的廚房紙或抺手紙也有不俗吸水能力，可以一試。

方法3：乾手機

另外，洗手間的乾手機也可好好利用，用前先把鞋帶解開，將「鞋舌」翻出來，再扭一扭鞋頭水分，之後在乾手機下把鞋吹乾。

(經濟日報圖片)

方法4：風筒吹

另一個最快效而快乾鞋的方法，便是把鞋子放透明膠袋內，然後用風筒開強風向鞋子吹。

方法5：水樽

如果辧公室找到水樽或啤酒樽， 可把濕鞋插在樽口然後豎立，可做到風乾效果，但時間稍長。

竹炭

方法6：竹炭包

在不少網購平台都可買到的竹炭包，一樣有效地吸濕及除臭，放在鞋子中，可快速地把鞋弄乾。鞋子保持乾燥，也可防止細菌滋生，將臭味除去。

方法7：乾鞋機

另外，大家可預早在網上購買小型乾鞋機乾，如一些紫外線烘鞋機烘鞋器，可做到烘乾及紫外線殺菌除臭功能的乾衣乾鞋用品。日本Thanko公司曾推出小型USB乾鞋機，只夾在鞋上，插上 USB，發熱器便會送出熱風，約 3小時便可將鞋吹乾。

(網站圖片)

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記者:eric

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