【醫療事故】人工受孕成功陀雙胞胎 孕婦被誤開墮胎藥致流產痛失兩孩

▲ 美國一名4孩媽媽，人工受孕成功陀雙胞胎，卻因為藥劑師出錯，誤開了墮胎藥給她，引致流產。

對媽媽來說，流產痛失胎兒是無比的痛！美國一位4孩媽媽因經歷2次子宮外孕，需切除輸輪管，導致難以成孕，但因為渴望再生B，不惜花費高昂的費用，透過人工受孕，成功再次懷孕，而且更是雙胞胎，豈料被藥劑師將藥誤開成墮胎藥，不幸導致她流產痛失2孩。

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綜合外媒報道，該名美國拉斯維加斯的媽媽湯瑪斯(Timika Thomas)本與丈夫育有4名孩子，但因為渴望有更多的孩子，於是計劃再生，然而湯瑪斯在30多歲時曾經歷2次子宮外孕，為此需切除輸卵管，導致難以成孕。

即使如此，湯瑪斯與丈夫追B的念頭也沒有放棄，更不惜花費高昂的費用接受體外受孕，並成功懷上一對雙胞胎，正期待近接新生命來臨時，湯瑪斯按照醫生指示，前往有關醫局取藥，但藥劑師卻誤將藥開成墮胎藥，導致服藥後的湯瑪斯腹痛及流產，失去2名孩子。

湯瑪斯受訪時，仍難掩傷痛，她表示服用該藥兩劑之後，突然感到陣痛，有過生育經驗的她，感到疼痛異常，

我開始抽筋得很厲害，我的抽筋超出了這個範圍，非常嚴重，這很痛苦！

於是她立即拿起藥瓶檢查標籤，才發現藥劑師開的藥竟是米索前列醇(Misoprostol)是用於流產的，而不是醫生開的陰道栓劑時，

我讀到的第一件事是它用於墮胎，他們殺死了我的孩子……我的兩個孩子，因為我移植了兩個胚胎，那2個胚胎在我體內，所以我已經把他們當成未出生的孩子。

據內華達電視台報道，結果顯示，一名技術人員誤解了湯瑪斯醫生給她開的處方品牌的通用名稱，並在處方中輸入了錯誤的名稱，導致這次的醫療事故。而 KLAS 也稱，一名藥劑師未能發現錯誤，另一名藥劑師在湯瑪斯取回藥片時也沒有向她提供建議。

悲痛的湯瑪斯事後向內華達州藥房委員會提出起訴，最後這2名藥劑師因為「人為錯誤」被罰款並吊銷執照，而委員會同時也向藥局開罰1萬美金（約78,300港元）的罰款，然而對湯瑪斯來說，卻是無法補償她失去了2名孩子，她傷心地說：「我得到的只是一句抱歉！」。

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責任編輯：王明芳