【病毒肆虐】14歲中學生高燒咳到嘔　做多種快測確診染1種病毒

▲ 14歲中學生高燒咳到嘔，做多種快測確診染1種病毒，病例數遠超流感、新冠。

踏入秋季，病毒細菌開始活躍，除流感外，還有1種病毒需要多加留意。台灣一名14歲中學生出現反覆發燒，咳到嘔等症狀，做多種快測後發現「呼吸道合胞病毒」（RSV病毒）快測結果呈陽性。

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台灣小兒科醫生陳信宏6日在Facebook個人專頁「陳信宏小兒科診所」分享案例，指日前一名14歲中學生反覆發燒，做了流感、腺病毒、新冠病毒快測都是「陰性」，最後幫他做了RSV病毒快測，結果呈「陽性」。

陳信宏醫生表示，近日發現很多病人發燒咳嗽，「有蠻多是RSV病毒」，他指出感染RSV病毒會出現發高燒、反覆發燒、劇烈咳嗽、多痰、咳到嘔等症狀。

而近期RSV病毒肆虐，病例數之多甚至有超過流感、新冠的跡象，因此陳醫生提醒民眾不可掉以輕心，盡早確定病因，可以給家長及兒童正確的衛生教育，同時也有助於病情的盡快恢復。

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1歲以下嬰幼兒受RSV影響大

據本港衞生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒所引起，患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

兒科專科醫生劉成志接受TOPick訪問時曾形容RSV是頗嚴重的病，四季流行，患者多會發燒咳嗽，1歲以下、抵抗力低的嬰幼兒較受影響，很多會併發下呼吸道感染，康復時間較長。

劉成志醫生又指，RSV及流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟流感鼻水較少，RSV明顯較多鼻水及咳嗽，後者沒有疫苗預防，早產嬰兒及嚴重個案可注射抗體治療，但因成本昂貴，每劑價錢達數千元，根據國際標準多只向高風險兒童作注射，預防要靠保持個人衞生、多洗手。

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責任編輯：羅嘉欣