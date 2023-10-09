【抽水王】林作JPEX風波後回復抽水本色　斥「掟彩虹」為史上最久騙案：不排除到警署備案

▲ 林作自認擲彩虹苦主要去備案？

「抽水王」林作早前捲入虛擬資產交易平台JPEX騙案，曾涉嫌「串謀詐騙」被拘捕，之後獲準保釋。上月中更召開記者會，自稱無罪離開警署。

時隔半個月，林作回復「抽水本色」，對近日冒險樂園發生的「擲彩虹」事件作出評論，直言：「香港史上歷時最久騙案！」

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重出江湖「抽水」

早前有市民在「美國冒險樂園關注組」分享到位於屯門華都商場的冒險樂園「擲彩虹」時，因被職員指砸界而未能得獎，其後男子不滿拿出代幣量度尺寸，發現代幣比綠色區域大，質疑擲彩虹遊戲圖案有問題，玩家根本無法中獎，最終報警求助。

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自認苦主考慮備案

而擺脫JPEX風波嫌疑的林作重出江湖，並在社交平台對事件作出評論，發文怒斥：

香港史上歷時最久騙案！由幾歲呃到幾十歲！呃足咁多年！多過十億啦，我細細個去紅磡嗰間唔知買過幾多代幣。

其後繼續轉發有關報道，自稱是苦主之一，揚言不排除到警署備案：「坦承，多年來，本人是冒險樂園擲彩虹這個遊戲的忠實粉絲，投資了不少本金，就是為了能夠一擲千金。我會積極考慮追究，不排除前往警署備案。」

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網民不留手狙擊

另外因颱風小犬襲港，天文台昨晚（10月8日）已預告八號風球至少維持至今早11時，而林作亦轉載相關報道，直言「我都好想有工返」。

不少網民湧入帖文留言，鼓勵他「正正經經做番個律師」，不過有人則指林作已被除牌兼且紀錄全敗，繼續向他展開狙擊：「你咪返緊『富二代』呢份工囉！」、「你自己搞到自己冇工返」。

▲ 林作自稱是「擲彩虹」苦主，揚言不排除到警署備案。（IG圖片）

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