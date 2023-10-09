【颱風小犬】雨水罨到腳臭易發炎　醫生教2招貼士保持雙腳乾爽

▲ 雨水罨到腳臭易發炎，醫生教2招貼士保持雙腳乾爽。

颱風小犬襲港，天文台在今日（9日）上午11時40分改發三號強風信號。打工仔在風雨下復工，鞋子被雨水弄濕，既不舒服亦容易引發衛生問題。TOPick就整合了醫生意見，如何在下雨天出門仍能保持足部清爽。

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皮膚科專科醫生陳厚毅早前曾受訪指出，長期穿著濕或不透氣的鞋子，「罨住」雙腳，有機會導致皮炎、香港腳等問題。如果鞋子濕了水時已滋生細菌，沒有清洗，便弄乾。下次穿著時，會增加細菌或真菌滋生的機會。

倘若上班時剛好遇上大雨，沾濕鞋子，陳醫生建議大家馬上印乾鞋子，因為雙腳長期相處於潮濕的環境，容易有感染細菌或真菌的問題。

一般鞋子清洗過才弄乾，細菌或真菌的數量已大幅減少。若再曬乾鞋子，則有殺菌功效，另也可以再噴一些消毒用品。但若鞋子已經破損，又不能完全烘乾，則可能要考慮更換一雙新鞋。

穿雨靴敏感或導致濕疹

夏天下雨，穿著雨靴或膠鞋外出會比較好？陳醫生指出，部份人對塑膠敏感，若他們穿著雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，甚至導致濕疹出現。濕疹發作時，雙腳通常會出現紅疹，患者會感到皮膚痕癢。他表示：

通常腳部出現濕疹，有機會是穿著新雨鞋或新膠鞋所致。

保持乾爽小貼士

若不想「罨住」雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

1. 定期曬雨靴

雨靴雖然防水，但其透氣力較弱。建議定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2. 擺放後備鞋子

預備一隻後備的鞋子，放在公司，以便替換，避免雙腳在長期處於潮濕的情況下。另他建議女士在前往公司途中可穿著低跟鞋，回到公司才換回高跟鞋。這樣雙腳就不用處於一個如此辛苦的狀態。

腳臭即代表患香港腳？

落雨濕濕，「罨住」雙腳容易傳異味，更不其然會令人聯想起香港腳。皮膚科專科醫生陳湧就曾指出，腳臭成因眾多，香港腳只是其中一種。香港天氣較濕和熱，特別在夏天時更為嚴重，再加上通風不佳，令細菌、黴菌相對活躍，引發較多腳部皮膚問題，如腳臭、香港腳等。

不少人將腳臭跟香港腳劃上等號，陳醫生指，香港腳是病名，指腳部受到黴菌感染；腳臭是病徵，由汗和細菌兩大元素引致。香港腳有機會出現腳臭，但單純出現腳臭，並不等於患上香港腳。

陳湧解釋，腳臭並非純粹無洗澡這麼簡單，汗水是無味，當被細菌或黴菌分解汗液中的蛋白成分後，才會產生阿摩尼亞的刺鼻氣：「即是大家口中的『鹹魚味』，愈多汗、愈濕焗，臭味愈嚴重。」因此在大雨後鞋襪盡濕，加上腳部長時間處於溫熱環境，腳汗會更多，細菌亦會更活躍，才會引起強烈腳臭。

陳湧表示，坊間一些除臭功能的襪子、鞋墊等，大都有減少黴菌、細菌滋生的作用，即減低汗水被黴菌、細菌分解的機會，從而減少臭味。「腳部止汗劑都有幫助，但不是百份百，不是說用了就一滴汗都無，未必真正完全解決腳臭問題。」理論上只要穿着薄身又吸汗的襪，或是通風的鞋，盡可能減少汗水在皮膚的停留時間，便能減少細菌的滋生，避免腳臭。

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責任編輯：羅嘉欣