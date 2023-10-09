【食物中毒】趁長假聚首食飯男子用野生菇煲湯　致全家5人食物中毒送院搶救

▲ 趁長假聚首食飯男子用野生菇煲湯，致全家5人食物中毒。

山邊野菇切勿隨便採摘進食，因隨時有中毒風險。四川有男子早前於山上採摘蘑菇後，便拿回家中烹煮蘑菇肉片湯給家人享用，豈料，有5人竟因此中毒送院，其妻子更一度有生命危險。

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據內地傳媒報導，四川瀘州納溪當地一名姓楊的老年男子，因為得知三名常在外地打工的兒子將會趁中秋國慶長假，回家食飯，因此遂專程到山上採摘蘑菇。於10月2日，當一家人聚首時，楊男便用了自己親自採的蘑菇，做了一大碗蘑菇肉片湯給家人午飯時享用，完全想不到因此生出禍端，大約過了半個小時，除了楊男自己，其他人陸續有人出現不適反應。他為此自責不已。

我基本沒吃，想著讓他們多吃點，結果好好的一頓飯，被我弄成了這個樣子。

據了解，楊男中毒的5名家人，先是在納溪當地醫院進行了洗胃，其中4人的症狀比較輕微，只有楊男的老伴劉婆婆的情況較嚴重。主治醫生徐燕表示楊老人的三個兒子和一個兒媳婦4人吃得並不多，症狀僅僅是嘔心和暈麻（類似飲酒後的表現），輸液後身體便很快恢復正常，惟劉婆婆年紀較大，且食用毒蘑菇的數量較多，儘管之前已經洗了胃，但仍有胡言亂語、呼之不應等症狀。但慶幸，經過血漿置換（透析）治療後，已脫離危險，很快就可以出院了。

切勿自行採食野生菇類

根據食安中心資料，香港大部分野菇(約佔九成)都是不能食用或有毒的。資料亦指出很多野生菇類含有多種對健康有害的化學物，誤食可能會對器官造成永久性傷害，甚至死亡。而且鑒別可食用的野生菇類並沒有簡單易行的方法，因此，市民不應自行採食野生菇類。可食、不可食和有毒的野生菇類外形十分相似，實難以分辨種類。野外採摘的菇類受污染的情況非常普遍，而且很容易混雜了已腐爛變質的野菇。食用受到污染或腐爛的食用菇同樣會引致中毒。誤食有毒或不安全的野菇後果可以非常嚴重，甚至致命。

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責任編輯：羅嘉欣