【經痛困擾】女子經期食止痛藥　肚痛求醫驚揭腸胃潰瘍

▲ 台灣一名30多歲女子因為經期不適服用止痛藥，結果卻導致腸胃出現潰瘍。

不少女性會在經痛時服用止痛藥減緩不適，然而要小心因此造成腸胃傷害。台灣有醫生分享病例，指一名30多歲的女性因為生理期不適服用止痛藥，結果此次經期較長，多吃了一兩天的份量之後肚子一直感到不適，求醫竟發現整個腸胃到處都是潰瘍。

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台灣腸胃科醫生葉秉威在個人Facebook專頁發文，表示許多人在出現肌肉挫傷、運動傷害或經期時會選擇服用非類固醇類消炎藥（NSAIDs），因為通常吃幾天效果便頗為顯著。但他指出此類藥物實際上很傷腸胃，甚至在臨床上每一兩周便會遇到吃止痛藥吃到胃出血的長者，從急診轉入病房，因此也會特別叮嚀老人家「別亂吃止痛藥」。

葉秉威之後分享病例，指出NSAIDs傷害腸胃的情況「並不是高齡患者才會比較嚴重」。他提到，該名30多歲女子因為每次經期都容易感到不適，所以三不五時會吃止痛藥，碰巧此次經期時間較長，便多吃了一兩天的份量。不料經期結束後女子便開始肚子痛，且疼痛長達一個星期以上，甚至還痛到食慾不振，吃不下東西。

求醫後，葉秉威在女子的強烈要求替她進行胃腸鏡檢查，結果赫然發現她的整個胃、十二指腸、迴腸及盲腸等位置到處都是止痛藥造成的潰瘍。對此，葉秉威解釋，止痛藥並非只會造成胃潰瘍，黏膜保護力較弱的器官包括小腸、大腸都有機會產生潰瘍。他藉此勸諭，如果一定要吃止痛藥，可以考慮搭配胃藥一同服用。

此外，葉秉威亦指出NSAIDs其實「很傷腎」，一旦服藥時間較長便容易造成腎損傷，且沒有藥物可以輔助。因此他提醒民眾務必按照醫生指示使用止痛藥，非必要就該停藥；如服藥過程中產生腹痛、黑血便、小便量減少等症狀，便務必停藥就醫。

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責任編輯：羅嘉欣