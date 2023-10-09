【冒險樂園】掟彩虹「銀大過綠色」事主再揭4大黑幕　前員工網民拆解「幣圈」秘密

▲ 冒險樂園掟彩虹「銀大過綠色」一事引起廣泛關注，事主再揭露當中4大黑幕，有自稱前員工的網民更透露「幣圈」秘密。

美國冒險樂園熱門遊戲「掟彩虹」出現「幣圈」爭議！一名網民昨日（8日）在facebook作出控訴，發現在屯門一家冒險樂園分店用代幣掟中彩虹的綠色範圍，竟然比代幣窄，即無論如何都會「砸界」未能獲獎。事主再揭開「掟彩虹」的4大黑幕，並直言已報海關、消委會和TVB《東張西望》，海關回覆稱已接獲相關舉報並會跟進，TOPick亦就事件向冒險樂園查詢，正等候回覆。

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事主昨日在facebook群組「美國冒險樂園關注組」發文公開事件，引起廣泛關注，其後事主再發長文圖文並茂解釋事件，稱自己去屯門華都商場的冒險樂園玩「掟彩虹」，投擲約2,000個代幣後，發現一掟中綠色範圍就被職員指「砸界」，激嬲事主要嚴正檢查。

經理到場檢查並以俯視角度拍照驗證，竟然變成「三邊都係掂界」，事主要求對方親自把金幣放到綠圈驗證，「叫佢擺出嚟擺咗幾分鐘，都擺唔到，最後影出嚟都係擲（砸）界，但係佢話咁叫中，仲話iPhone廣角（鏡頭），所以點影出嚟都係會掂到」。

▲ 有玩家用代幣掟中彩虹的綠色範圍，發現竟比代幣窄，即無論如何都會「砸界」未能獲獎。（fb群組「美國冒險樂園關注組」圖片）

雙方就是否中獎一事引起爭執，其後更決定報警。警員到場了解後將事件記錄在案，案件列作糾紛。事主憤而再報海關、消委會和TVB節目《東張西望》。

海關正跟進事件

海關回覆傳媒表示，已經接獲相關舉報並會跟進，如發現違反《商品說明條例》情况，會採取適當執法行動。而處理懷疑違例個案時，要考慮個別事件實際情況及相關證據，才能判斷有沒有牴觸條例，但每宗個案情況都有獨特性，不能一概而論。TOPick就事件已向冒險樂園查詢，正等候回覆。

▲ 事主報警處理，警方列作糾紛處理。（fb群組「美國冒險樂園關注組」圖片）

揭「掟彩虹」4大黑幕

事主在長文中，又力數「掟彩虹」4大黑幕。他自言早前去欣榮分店玩，花了很多金幣掟中大量獎票，惟分店經理突然限制他一日最多只能入一萬張獎票，「嗰陣我手頭上都有十幾萬飛未入，我習慣臨月尾一次過入。」他指其他場沒有此規矩，質疑是欣榮花園獨有。

他續稱後來收到內幕爆料，原來欣榮花園職員會直接給特定客人彩虹獎票，而經理要計算每枚金幣和獲得獎票的比率，所以要限制他入票，他不滿稱：「公平何在? 人哋一個幣都唔使掉，有幫個經理買幣就直接俾飛佢，我攞幣出嚟掉，日日攞千幾二千個，原來我係幫佢填數。」最後導致自己的獎票過期而報銷。

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此外，因為一個掟彩虹的「氣球活動」停止，原本掟中藍色圈應獲派1,500獎票，大減至700張，「仲要冇得揀禮物」；而彩虹板亦有變，將大部分綠色範圍劃成特別獎，原本掟中綠色有500獎票，但特別獎只有120張，他控訴這是剝削。

最後他表示，一次因小職員派大獎給他而被分區經理解僱，因為掟中藍色大獎範圍，需要高級職員去判斷，而小職員不小心掃走疑中獎的金幣，在未有通知上司下，擅自派發1,500張藍色中獎票。事主形容，小職員之後被上司召見訓話，再恐嚇逼他離職，他認為先可以翻查CCTV，不必威逼員工離職。

前員工解開「銀大過圈」原因

事件引來大批網民熱議，有報稱曾在冒險樂園工作的網民表示，他曾負責看守掟彩虹遊戲，的確見過有玩家拿一堆代幣來玩時，發現大到一定砸界，其後才發現是舊代幣，「原來佢哋每隔幾年會出一批新幣，每次換新幣彩虹板都要換，因為新代幣尺寸會唔同」。因此他認為事主有機會用了舊代幣，或者是分店未及更換新彩虹板引致。

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責任編輯：王明芳