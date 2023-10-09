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【颱風小犬】做追風一族成功「攝」入鏡　劉馬車：希望唔好cut走我嗰段

娛樂 12:47 2023/10/09

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劉馬車又有出位言行！

颱風「小犬」襲港，天文台昨晚(10月8日)懸掛9號風球，網紅劉馬車跟友人到尖沙咀海旁「追風」，期間遇上有線新聞進行風暴直播時，劉馬華扭盡六壬博上鏡，成為網民熱話！

從有線新聞片段中所見，女記者正報道颱風下市面的境況，而劉馬車就邊拍掌邊「攝」鏡頭，又不停做出騎呢動作惹人注視，為了避開劉馬車，攝影師遂移開鏡頭。

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為攝入鏡險象環生

其後劉馬車將「追風片」上載個人頻道，原來好戲在後頭，當攝影師跟女記者移步海邊位置拍攝，以維港作為背景，滿以為可以阻擋劉馬車攝入鏡。

從片段所見，死心不息的劉馬車冒住跌落海的危險，跨過欄杆於海旁邊行來行去。他更對鏡頭說：「千祈不要模仿，希望我的親友、支持者可以在有線新聞見到我！希望不要cut走我那段。」

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網民鬧爆：好乞人憎

另外當女記者進行直播期間，劉馬車表現興奮，甚至擺出拗腰這招牌動作，真的為了上鏡出盡奇招，之後他咆哮：「好想給予掌聲有線新聞記者，橫風橫雨，無懼風雨為香港直擊惡劣天氣……無綫、HOYTV、ViuTV死去邊呀？」

由於劉馬車實在太「搶鏡」，有線新聞的攝影師最終熄機，而劉馬車上前詢問他會否播出其片段，又話自己是有線支持者，最後女記者跟攝影師禮貌地回應，以趕時間為由離開。

劉馬華這出位言行引來網民責罵：「記者打風要返工真係慘，仲要見到你」、「真係好乞人憎」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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