【傳統名校】5名培正舊生男星齊齊穿校服　胡渭康讚母校重視全人發展及創意

▲ 培正多年來為社會培養不少人才。

無綫節目《思家大戰》第三季昨晚(8日)播出的一集，請來5位男星上陣，成員包括胡渭康、何國鉦、袁學謙、張佳添和何啟南他們均是培正中學畢業，眾人齊齊穿上校服上節目，隊名叫「培正馬騮頭」。期間胡渭康大讚母校注重學生全人發展及創意，不只是讀書叻就得，培正中學是香港的老牌名校，近年注重令學生發揮創意與團隊合作的教育理念。

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「培正仔」胡渭康率領「培正馬騮頭」參戰，隊形十足，胡渭康賣口乖大讚母校說：

我細個就鍾意做戲唱歌，唔算一個乖學生，但係培正好支持我，唔會覺得學生讀書叻就得，所以我各方面發展都好平均。

而《中年好聲音》評審之一的張佳添自爆花名叫「張桂漆」，他說：「唔知邊個唔識中文，喺黑板寫值日生，佳個企人邊變咗木字邊，個添就變咗漆字！」相當搞笑。

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現任校長重視課外活動

培正創校超過130年，為社會培育了不少人才及傑出校友，現任校長何力高，是從頭徹尾的「培正仔」，由幼稚園讀到中學畢業，後來升讀香港中文大學新聞與傳播學系，大學畢業後他回歸母校教書，但他有感自己是個「傳媒人」，故4年後決定辭職跳入傳媒界做電視台記者，惟光景不長，他始終心繫學生，不久又重返母校續執教鞭，一做10年，但性格怕悶的他再萌生去意。

▲ 何力高校長自言性格怕守舊，認為做校長似做導演，同樣需要發揮創意改善教學，與時並進。

何校長回歸母校做校長後，運用「出走」的3年經驗在培正實現他的教育理念，他認為學業與課外活動必須平衡發展，學校應協助學生發掘專長，鼓勵多走出課室擴闊知識層面。因此近年他與教師團隊設計了全新高中校本課程「知識之旅」（JFK），讓中四、中五學生自訂題目研習，甚至可計劃一個項目參賽，老師則擔當一個輔導角色，沒有考試，只有持續性評估。

▲ 何校長親自跟學生排戲。

何校長直言如何平衡學業與課外活動，真是「拗足一千年」，但他認為學校並非補習社，而是全人教育，課外活動所教導的是軟技能（soft skills），即是溝通能力、解難能力、堅毅及人際合作等，「這些能力才是幫助你去面對將來的世界，因為知識愈來愈廉價了，一上網甚麼知識都找到。」

他坦言這3年裝備好自己，再返來擔任副校長，到現在成為校長。如果沒有這3年，可能今天的何力高是一個功利和精英主義的校長，只要求學生考好DSE（中學文憑試）。

培正小學堅持母語教學

香港培正小學是一所私立男女校，培正早於1889年在廣州創校，香港分校則於1933年創辦，先後開設小學、中學及幼稚園，校舍屹立培正道與窩打老道逾80年，已成為該區地標。培正名人校友輩出，出產過多名頂尖華裔科學家，如諾貝爾物理學獎得主崔奇、國際著名數學家丘成桐、著名物理學家卓以和，以及著名天文學家郭新。

培正以中文為主要教學語言，先打好學生的中文根基，採用普通話教授中文。雖然學校強調母語教學，但未有影響學生的學術成績，中學部更曾出產中學文憑試（DSE）狀元。培正校風純樸，不少家長欣賞培正學生有禮受教，校方能建立學生正確價值觀、人生觀及優良品德。

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責任編輯：王明芳