【你好，我的大夫】女童濕疹劇中醫師歸咎媽媽胡亂進補　中西醫拆解嬰幼兒濕疹成因

▲ 在劇集《你好，我的大夫》中，醫師指女童濕疹是因為媽媽懷孕時胡亂進補所致。

小朋友有濕疹，媽媽往往首當其衝被責怪。近日電視劇《你好，我的大夫》中，亦有媽媽帶女兒看中醫治濕疹的情節，劇中醫師更把女童濕疹歸咎於媽媽懷胎時進補過盛，導致胎毒未清而令小朋友患濕疹，但事實是否如此？

TVB劇集《你好，我的大夫》近日播出第15集，劇中的中醫袁絲絲面見一名患有嚴重濕疹的女童，媽媽表示最初是臉頰有紅和痕癢，最初以為是普通敏感，後來就連耳背、額頭都出現紅腫，看過西醫說是濕疹，用過類固醇，最初都見效，但近半年情況又嚴重了，在朋友建議下便帶女兒看中醫。

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劇中醫師指出，小朋友濕疹是媽媽懷孕時胡亂進食導致，傳統叫「胎毒」，並斥責媽媽懷孕時「補過龍」，過度滋補導致胎火熱，令BB出生有濕疹。媽媽即時面帶驚慌和內疚問醫師，「即係我搞到BB咁？」

醫師指責媽媽「做人媽咪前唔可以咁無知」，應該找中醫幫忙安胎和幫BB清胎毒，

人做咩你做咩，最後咪搞到BB咁囉，成身都係濕疹，分分鐘咁就一世。

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西醫拆解濕疹3大因素

到底嬰幼兒濕疹是否真的由於媽媽懷孕時亂進食造成？兒科專科醫生梁寶兒過往接受TOPick訪問時指出，醫學上尚未完全清楚了解所有的濕疹成因，但常見有3大因素︰基因遺傳、免疫系統問題及致敏源。

如父母各自都有敏感徵狀，子女比常人患濕疹的機會高3至5倍。另外有不少濕疹病人，本身的免疫系統已出現紊亂，繼而攻擊皮膚，使其發炎。海鮮、塵蟎等致敏源也有機會引發濕疹。

而皮膚科醫生梁志仁過往受訪亦提及，曾經有4個月大BB患濕疹，媽媽被長輩指責其母乳有問題，要求她停餵母乳或戒口，梁醫生直言嬰兒濕疹與母乳無關，認為把責任全推到新手媽媽身上，或者責備她懷孕期間食錯嘢，這樣會導致產婦出現自責、內疚，是很不公平的一件事，這也是引致產後抑鬱的原因之一。

中醫分享外用療法

註冊中醫師馬琦傑指出，中醫認為濕疹有分濕熱、脾虛、血虛風燥等不同內因，因此治療濕疹必須準確找出患者的病因，才能治好。如父母已有不同過敏問題（如鼻敏感、過敏性胃腸炎、氣管敏感、皮膚過敏等），孩子過敏機率為70%。

在嬰兒加固期，每種新的食物以少量接觸為主，如遇敏感症狀應立即停止食用；一些比較易過敏的食物如橙、花生，更不要才這期間亂試，主要原因為嬰幼兒的免疫力未完全發展。

馬醫師提醒，濕疹患者無論是大人或小朋友，60%靠生活改變、40%靠藥物治療，首先他建議要戒奶、戒糖，而1歲以下以外用療法為主；1至6歲可以用外用療法配合服用中藥，外用療法包括：

1. 洗浸 - 用中藥外洗劑去清洗皮損患處（G6PD 不適用）

材料：金銀花 5錢、連翹 5錢、土茯苓 5錢、黃芩 3錢、地膚子 3錢、甘草 2錢

方法：用清水煲約20分鐘，去渣後待藥汁降至約30度左右，可用清洗患處或濕敷患外處。

2. 濕敷 - 用含純植物保濕液濕敷，有助鎮靜皮膚

3. 修復 - 不少草藥含有皮膚修復效果，只要勤搽厚敷，就可加速修護破損的皮膚，草藥啟動自愈力，加速皮膚癒合。

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責任編輯：林愛娜