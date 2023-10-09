Mirabell 2023秋冬主題「Explore More」　聯乘素啡工場推出特別版咖啡掛耳包

是時候換上最合適自己的戶外裝束，與Mirabell一同「Explore More」，探索更多未知領域。今季Mirabell各大品牌的秋冬新品呼應「Explore More」，主打戶外用機能鞋履及其他配飾，例如帽子、袋類、背囊等，一應俱全。

為配合「Explore More」主題，Mirabell 是次更邀請曾拍電影《超神經械劫案下》、《陰目偵信》，以及近期熱播ViuTV劇集《Food Buddies》而人氣急升的演員郭思（Suey Kwok），為本季焦點產品進行短片及硬照拍攝，完美示範機能與時尚融合。

咖啡車及戶外風主題

以「Explore More」戶外‧探索 ‧體驗為主題的咖啡車及戶外風主題擺設，現已登陸旺角朗豪坊門市，場內戶外風主題擺設亦同步展示 Mirabell 2023秋冬焦點產品，包括品牌Hush Puppies、FitFlop、Champion、Caterpillar、Merrell等等，以及廣受年青人歡迎，即將於Mirabell發售的 CHUMS 露營系列產品。

近年手沖咖啡亦已成為潮流，所以 Mirabell 是次特別聯乘本地咖啡品牌素啡工場，合作推出特別版咖啡掛耳包，採用坦桑尼亞咖啡豆（Lunmani AA Bourbon） ，擁有其獨特的醇厚度和水果芳香特性，以淺焙方式帶出獨特風味，一同體驗精品咖啡的

味覺探索之旅。

Mirabell 2023秋冬現正推出以下3大優惠：

1.即日起至10月10日，只需到 Mirabell 各分店（九龍灣 MegaBox分店除外）消費即可尊享指定品牌 1 件 85 折、兩件 8 折優惠、同時可獲贈「Mirabell x 素啡工場」特別版咖啡掛耳包套裝乙份*

2.即日起至10月22日，只需到Mirabell旺角朗豪坊分店打卡並上傳至Instagram（需hashtag #MirabellHK #ExploreMoreWithMirabell）及Follow Mirabell Instagram 專頁@mirabellhk，即可獲贈 「Mirabell x 素啡工場」特別版咖啡掛耳包

套裝乙份*

3.到指定 Mirabell 分店購買 Hush Puppies 產品淨額滿1200元，即可獲得手沖咖啡換領券一張，憑券到指定素啡工場可換領 Mirabell x 素啡工場特別版手沖咖啡一杯*

*名額有限，送完即止