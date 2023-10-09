【減肥謬誤】常吃垃圾食物靠運動消耗　「瘦胖子」暗藏2大死亡危機

▲ 常吃垃圾食物靠運動消耗，「瘦胖子」暗藏2大死亡危機。

口痕吃完罪惡感重的零食，以為做運動消耗就沒事，其實大錯特錯。有專家警告，這樣的行為不可取，更有機會增加患上心臟病和死亡的風險。

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根據美國有線電視新聞網CNN報道，現今社會存在一種被俗稱為「瘦胖子」（skinny fat）的族群，形容看起來苗條，但體內脂肪比例很高的人；特徵是常去健身房運動使皮下脂肪很少，但內臟脂肪很多。同時，他們飲食習慣不良，常吃快餐、甜品，身邊堆滿如薯條、餅乾、汽水等垃圾食物，但一直依靠運動讓自己保持苗條。

對此，北卡羅來納州高點大學（High Point University）副教授暨運動生理學家Colin Carriker警告，「瘦胖子」吃任何想吃的東西，以為做運動就能完全消耗，但現實是即使運動時間長且強度高，也不能完全扭轉不良飲食帶來的健康影響：

食用高糖、高鹽和碳水化合物的加工食品，導致內臟脂肪堆積；內臟脂肪比外層脂肪更危險，會承擔與肥胖患者相同的風險。例如大量內臟脂肪會造成動脈粥狀硬化，增加心臟病和中風的風險。

另外，在一項關於體力活動和飲食品質影響的研究中，科學家發現，常做運動但忽視健康飲食的人，比起既鍛鍊身體又選擇健康飲食的人，早死風險增加。

「空卡路里」令人更快疲倦難維持運動

註冊營養師兼營養與飲食學會發言人Grace Derocha指出，垃圾食物和含糖飲料充滿「空卡路里」，即完全沒有營養。人在缺乏維生素、蛋白質和纖維時會不斷感到飢餓，屆時很難進行運動：

沒有營養飲食的人，通常吃完又會感到飢餓、喜怒無常，並且不會有動力去鍛煉。那些空卡路里會讓你更難前往健身房進行有成效的運動。

另外，註冊營養師兼營養與飲食學院發言人Caroline Susie補充，高脂肪食物只在一開始暫時讓人增強能量，但不足以維持長時間或高強度的鍛煉，甚至將更容易更快地感到疲倦；而所有未燃燒掉的「空卡路里」，最終會被儲存為內臟脂肪。

食物無好壞之分 關鍵在適量攝取

Grace Derocha建議，最好的選擇是在飲食中加入富含蛋白質的食物，例如雞肉和三文魚，因蛋白質等大量營養素，有助於增強並維持瘦肌肉質量。同時，健康飲食也不代表要完全捨棄愛吃的食物，例如被妖魔化的碳水化合物和糖。Caroline Susie表示，適度進食這些食物，將會是一種更健康為自己加油的方法：

不要因為昨晚吃外賣或甜點而感到內疚。食物沒有好壞之分，那只是我們的燃料。

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責任編輯：羅嘉欣