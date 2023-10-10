暖心行動推出「貼地價」通波仔手術 至今已超過1千人受惠

對於冠心病的患者而言，「通波仔」可說是其中一個最常見的治療方案，惟公立與私家醫院的手術費差距實在太大，不少非緊急的慢性患者寧願於公立醫院繼續漫長的輪候，導致病情惡化，甚至危及性命。幸而，香港亞洲心臟中心自2020年開始，推出「暖心行動」，不設名額限制，以8萬8千港元 讓有需要的患者在私家醫院進行「通波仔」手術，及早接受治療，減低病發風險，至今已有超過1千人受惠！



心血管阻塞「通波仔」減病發風險



冠心病一直高踞本港殺手榜三甲位置，問題不能少覷。有醫生指，冠心病患者的心血管一旦被堵塞到一定程度，便需要接受「通波仔」手術，透過在血管被堵塞的位置放入支架，解決血管嚴重堵塞的問題，恢復心肌血流的供應；否則出現急性心肌梗塞更有致命風險。可惜，不少人對「通波仔」依然一知半解，部分市民更因為擔心負擔不起私家醫院昂貴的手術費用，明知輪候時間長達數年，也寧願選擇留在公立醫院苦等，導致延誤治療令病情惡化，增加病發的風險。

▲ 參加「暖心行動」的患者，可以8萬8千港元「貼地價」到私家醫院進行「通波仔」，大大減輕患者的財政壓力同時可盡快安排手術

▲ 為鼓勵冠心病患者及早接受治療，亞洲心臟中心自2020年起推出暖心行動，至今已超過1千位患者接受治療，反應非常正面。

不設名額限制 助市民以優惠價「通波仔」



一般而言，在私家醫院進行「通波仔」手術，費用約為港幣10多萬至30萬不等，公立醫院收費則約為港幣5萬至8萬，差距之大的確令人卻步。可幸是，香港亞洲心臟中心自2020年起特別推出「暖心行動」，讓參加者以港幣8萬8千元，價錢還包括手術室費、住院費、醫生費用、所需耗材、支架1個及病人接送，大大減輕患者的財政壓力，且可盡快安排手術，及早拆除這個埋伏在心臟的「計時炸彈」。難怪自推出後，反應非常正面，至今，「暖心行動」已為超過1千位心臟病患者進行「通波仔」手術。

值得留意的是，此計劃並不設名額限制，市民只需持有香港身份證即可參與計劃，且不需政府醫院轉介或入息証明，中產及基層同樣受惠，最快可於預約後1星期內完成所有檢查及手術，術後更有專人跟進。

為了健康着想，大家都要正視心臟健康，有需要的市民可致電熱線9722 0151免費查詢及預約身體評估，及早接受適切的治療。

想了解更多，可到以下網頁︰

https://www.hongkongahc.com/

暖心行動通波仔計劃，請瀏覽︰

https://www.hongkongahc.com/promotion/details/percutaneouscoronaryinterventionpackage

(特約)