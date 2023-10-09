【育兒心得】立家規女兒7歲起做家務 嚴父住豪宅不請女傭：不願孩子長大有公主病

現今物質生活豐富，加上香港大部份是雙薪父母，很多家庭都有僱用外傭照顧孩子，令一眾孩子驕生慣養，不懂做家務。新加坡一名男子近日在Facebook分享其育兒心得，為免兒女長大後養成「公主病」、「王子病」，他要孩子7歲起就開始做家務，他們一家8口雖然住在偌大的房子中，花園亦很大，但他從來都沒有請傭人打理，全是孩子自己動手做。

老師驚訝大宅沒傭人

莫哈末亞茲發在Facebook分享他的教育方式，他說有天一位老師來家裡取物品時，乘機想參觀他的房子，老師見房子如此大卻沒請傭人，為此感到驚訝，好奇問他如何打理家務。他就表示孩子就是傭人︰「慶幸我們已有4位『傭人』，明年將增加到5位，因為我們的家教是孩子滿7歲就要開始學做家務，洗自己的衣服、碗碟，自己做自己的『傭人』。」

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讓子女明白承擔責任

亞茲有6名孩子，最大的15歲而最小的3歲，他從小就教導子女要勤奮持家，承擔作為家庭成員的責任︰「孩子食飯時如果有飯粒掉了或湯汁倒了出來，吃飽飯後就要自行收拾乾淨，自己的衣服也得自己摺，現在連5歲的女兒妮斯琳也會自己摺衣服了，學她的哥哥姐姐一樣做家務。」

莫哈末亞茲也沒有重男輕女，男孩子都一樣要做家務，這樣家中可以經常保持整潔︰「兒子與女兒都一樣，其實這些家務十分簡單，孩子們習慣帶著輕鬆愉快的心情做家務，不但可以收拾乾淨自己的房間，有時也幫忙打掃父母的房間。」他又很欣慰孩子們的主動勤勞︰「我在花園除草時，女兒菲娜看見就說要幫手，只因她已經習慣了勞動。這就是早期教育的重要性，讓孩子們習慣勤勞。」

免子女變被寵壞國王

他說不少孩子每天都忙著玩手機和平板電腦，是因為家長沒有將家務分配給他們，久而久之孩子就成了「被寵壞的國王」，他說︰「當孩子成為了王，父母就得當奴僕，一直做到老。母親也是這樣教導我們十兄弟姐妹，從不讓我們閒著，所以我們長大後也是沒辦法閒下來，總是要找事情做。」

亞茲的貼文引來網民支持，有網民指「完全同意，必須從小教育他們勤勞做家務，這樣屋子才會乾淨又美麗。」、「我和丈夫也是教孩子自己做家務，當我生病時，大的孩子可以幫忙做飯，小的也會幫忙清理」。

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