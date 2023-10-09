【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？

▲ 真係分手？

前無綫新聞主播柳俊江於2020年9月涉嫌於觀塘一間食肆涉襲擊一名男子被捕，因而傳出與結婚10年、與其育有一對子女的太太雷康怡（Florence）分居的消息。

事隔一年後，柳俊江公開新戀情，與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，二人經常放閃，更發展至同居的關係。

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二人疑分手

不過今年年中柳俊江在社交網只談工作，再沒有大晒與Grace的合照，加上日前柳俊江晒出新照，並透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

而翻看Grace的社交平台，現時她只分享性感獨照及出席公開活動的照片，生活依然精彩，難怪令人揣測二人三年情玩完。

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拍拖初期放閃

其實他們在拍拖初期不但經常晒相放閃，又發文寫下非常肉麻的情話，大爆起初是女追男，Grace向柳俊江主動出擊，令原本對愛情已經封鎖了心的他都有所動搖，更曾表示：「這樣的女人，你能不愛嗎？」

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