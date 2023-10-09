  • 24°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 02:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？

娛樂 13:34 2023/10/09

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

真係分手？

前無綫新聞主播柳俊江於2020年9月涉嫌於觀塘一間食肆涉襲擊一名男子被捕，因而傳出與結婚10年、與其育有一對子女的太太雷康怡（Florence）分居的消息。

事隔一年後，柳俊江公開新戀情，與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，二人經常放閃，更發展至同居的關係。

【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？

最新影片推介：陳嘉慧專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

二人疑分手

不過今年年中柳俊江在社交網只談工作，再沒有大晒與Grace的合照，加上日前柳俊江晒出新照，並透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

而翻看Grace的社交平台，現時她只分享性感獨照及出席公開活動的照片，生活依然精彩，難怪令人揣測二人三年情玩完。

點擊圖片放大
+7
+6

拍拖初期放閃

其實他們在拍拖初期不但經常晒相放閃，又發文寫下非常肉麻的情話，大爆起初是女追男，Grace向柳俊江主動出擊，令原本對愛情已經封鎖了心的他都有所動搖，更曾表示：「這樣的女人，你能不愛嗎？」

點擊圖片放大
+7
+6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
11:33 2022/02/13
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【Omicron疫情】柳俊江分享染疫隔離經驗　籲市民理性：唔好覺得一定要入院
13:03 2022/02/18
【Omicron疫情】柳俊江分享染疫隔離經驗　籲市民理性：唔好覺得一定要入院
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
11:56 2022/03/13
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
17:03 2022/08/03
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
11:33 2022/02/13
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【Omicron疫情】柳俊江分享染疫隔離經驗　籲市民理性：唔好覺得一定要入院
13:03 2022/02/18
【Omicron疫情】柳俊江分享染疫隔離經驗　籲市民理性：唔好覺得一定要入院
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
11:56 2022/03/13
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
柳俊江 娛樂人物職業 主播 分手 娛樂行業

最高瀏覽

【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）