【網購惹禍】慳家媽媽愛網上尋寶$38買二手波鞋　穿一次雙腳竟生滿疥瘡紅疹

▲ 慳家媽媽愛網上尋寶，$38買二手波鞋，穿一次雙腳竟生滿疥瘡紅疹。

近年不少人因價格便宜及環保而選擇購買二手衣物，但要注意衛生問題。英國一名媽媽近日在二手平台花了4英鎊（約38元港幣）購入一對二手波鞋，未料穿了一次後雙脚竟出現紅疹，且長出疥瘡。

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據《每日郵報》報道，英國29歲的媽媽Becca Maddon喜愛在歐洲熱門二手衫網站Vinted上「尋寶」，去年3月時她花了4英鎊購買一雙有閃亮設計的二手波鞋。

Becca表示，當她收到波鞋時就將它放在鞋架上，搬家時還裝進真空密封袋裡。今年9月4日，她第一次穿上這雙鞋參加家庭生日派對，結果雙腳和腳踝竟均出現嚴重紅疹。

起初只有一個紅點，由於我本身臉上有濕疹問題，因此不以為意，以為只是普通過敏，於是自己塗藥膏。

過兩天，Becca的紅疹不斷向腳踝蔓延，於是前往求醫。醫生表示，她的情況可能是疥瘡或過敏反應，是一種由鑽進皮膚表層並產卵的微小蟎蟲引起的寄生蟲感染，而致敏原可能就是那對二手運動鞋，後續她亦需要吃藥改善。

聽到疥瘡，Becca表示很擔心會感染到家人，所幸家人沒有出現紅疹徵狀。她表示，她用Vinted為自己和兒子買衣服包包等已經有3年。

因為上面有很多賣家，你可以買到很棒的商品，有時標籤還保留著，而且價格便宜許多。

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不過，Becca並無責怪Vinted或賣家，她指波鞋本身並無異味，所以她在穿之前沒有清洗。惟她表示，就算價格多便宜，都不會再購入二手鞋，並提醒人們購入二手衣物和包包後要清洗或消毒，杜絕所有致敏原。

無論價格有多便宜，我都不會再網購二手鞋了。

Vinted一位發言人表示，他對此感到遺憾，希望買家健康狀況良好。同時他亦建議，賣家在上架商品前，要先清洗或消毒，如果有缺陷或洗不掉的污漬也要在商品敘述上說明。

預防疥瘡有法

根據衞生署衞生防護中心資料，疥瘡是由疥蟎蟲引起的皮膚病。疥蟎是一種寄生蟲，當鑽入人體皮膚後會寄居及繁殖。疥瘡可影響任何年齡人士，長者或免疫力較弱的人士較容易受到感染，並通常透過接觸患者的皮膚而傳播，患者的衣物和被鋪亦可能帶有疥蟎或卵子，繼而傳播此病；在家庭成員之間和院舍機構內傳播很常見。

疥瘡的主要病徵是非常痕癢，在晚間或沐浴後尤為嚴重，皮膚表面可能會出現紅疹、線狀損痕或小水疱。通常會受影響的部位包括手指隙的皮膚，和手腕、肘部、腋窩、乳頭、下腹、外生殖器官、臀部及肩胛骨等。除嬰兒、幼童及免疫功能較弱的人士外，患者的面部及頭皮一般不受影響。

預防方法是保持良好的個人衞生，經常清潔雙手及每天洗澡；定期更換清潔衣物、毛巾和被服；避免與他人共用衣物和個人物品，以及房間要徹底清潔和吸塵等。若要照顧或接觸患者時，宜戴上手套及穿保護衣等，接觸患者前後均須徹底清潔雙手。

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責任編輯：羅嘉欣