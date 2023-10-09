【南極潮什麼】梁芷珮南極航拍疑違法捱轟　Christy認疏忽親揭真相

▲ 梁芷珮南極航拍遭捱轟。

藝人梁芷珮（Christy）與攝影師老公合作的TVB旅遊節目《潮什麼》系列大受歡迎。

不過，最近播出的《南極潮什麼》卻引起熱議，有網民指節目內出現大量航拍鏡頭，對環境造成污染之餘，甚至觸及法例。

▲ 梁芷珮與攝影師老公Kenneth合作打造《潮什麼》系列。

網民怒斥：明知故犯

梁芷珮與攝影師老公拍住上，勇闖地球最南端的南極。去南極一點都不容易，二人先由香港出發，乘搭近30小時飛機去到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，再轉搭內陸機到達世界最南端的城市烏斯懷亞，然後再乘搭極地探險船、搭足21日，穿過全世界最危險航道之一的德雷克海峽，才能到達南極。

節目中除「老公視覺」拍攝，還有不少高空的航拍鏡頭，此引起網民熱論，鬧爆梁芷珮「明知故犯，搞亂地球最後一片淨土」等。

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自認疏忽

對此，梁芷珮向傳媒表示航拍片段不是他們所拍，稱由上船已了解旅客在沒有牌照下不能使用航拍機，而他們今趟旅程亦沒有帶備航拍機同行。她解釋片段由船隻公司內的攝影師負責拍攝和提供，強調攝影師擁有合資格牌照。

她亦指，在南極某些部分是可以航拍：「只要你有一定距離，同埋唔好影響科學家做研究，係冇問題嘅，有規章寫晒出嚟。」梁芷珮自認疏忽，應在節目片尾註明航拍片段由船隻公司提供。

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