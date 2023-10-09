【身體警號】男子放臭屁半年　誤當痔瘡求醫揭患直腸癌

▲ 男子狂放臭屁半年以為痔瘡作怪，求醫揭患直腸癌。

長期放臭屁切勿掉以輕心！台灣一名60歲男子過去半年一直受放臭屁兼血便問題困擾，原以為只是普通痔瘡作怪，豈料求醫時，才發現是直腸癌腫瘤。醫生警告，放臭屁的情形若持續未改善，便需盡早檢查。

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台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓於《醫師好辣》節目中分享該個案，指一名60歲男子當初求醫時以為自己只是痔瘡問題，不過當她聽到男病人血便、放臭屁情況已持續長達半年，當下便覺得情況絕不簡單，因痔瘡不會令放屁變臭，懷疑可能有東西在腸道裡腐爛。

鍾雲霓於是便以指診形式為男患者檢查，手指才一戳入肛門，就在直腸處摸到一個邊緣呈不規則的直腸腫瘤。當她手指拿出來後，發現一手均是血水，以及有一些糜爛的分泌物和黏液，她於是立刻安排患者轉院開刀。她指慶幸患者腫瘤未有擴散到變成腹膜炎才來，經手術後也成功挽回一命。

鍾雲霓因此提醒，若發現放屁變臭，患者可先嘗試增加蔬果攝取量半個月至1個月，看看情況有否轉好。倘若努力數個月，臭屁依然沒有改善，就值得特別警覺，務必盡速就醫檢查。

兩種屁味要小心

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞曾指出，較臭的屁可來源於腸道內有較多沒有及時排出的糞便，但大多是由未及時吸收的蛋白質食物成分分解而成。其中，有兩種臭味需要特別留意，因反映了腸道存在問題，或是癌變訊號。

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責任編輯：羅嘉欣