【媽媽共鳴】趁特價囤貨結果放到過期　媽媽分享7大「最無效的節儉」

▲ 大家又有沒有試過一些無效的節儉？

不少媽媽都會趁超市特價入定貨，平日生活也希望盡量節省開支，然而有時卻事與願違，想慳錢最後反而多花了錢，有媽媽近日就分享了一些「最無效的節儉」，引起大批爸爸媽媽共鳴，各位家長又有沒有試過？

親子Blogger「暴龍媽媽」近日在其facebook專頁上載圖片，她最近在家中廚櫃深處發現一袋米，原來於2022年9月23日過期，即足足過期一年。她解釋，那袋米並非因囤貨而擺到過期，而是因為放在櫃深處沒察覺，一直沒有食，期間更買了其他米來吃，直至最近才找到這袋米。

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她感慨地分享自己當家庭主婦多年持家的體悟，並列出了7項「最無效的節儉」，

1. 因為特價而囤貨，結果放到過期。

2, 趕時間，又不想花錢搭的士，等了10分鐘巴士還沒來，結果最後還是搭了的士，卻還是遲到。

3. 晚上玩手機省電不開燈，看壞眼睛還要花錢去看醫生。

4. 小朋友的衣服放一放再穿，結果拿出來已經穿不下。

5. 寧願花$100去買5樣特價的東西，也不願多花一點錢買質量好卻不打折的東西。

6. 網購為了省$30運費，多買了$100不需要的東西。

7. 自以為聰明，想著走路回家當做運動，同時間又能省車錢，結果途中口渴買了珍珠奶茶喝。

帖文引發大批媽媽共鳴，「就是我！全中！」、「一個家庭主婦會常犯的錯誤，我都自我檢討中」、「有太多太多這樣的經歷，買的時候還暗暗誇自己又省下不少。」

不少網民亦分享自己的經驗，有媽媽表示，之前因特價買了很多沐浴露，近日找出來有接近10大枝，全部都是明年到期；另有媽媽表示，常見到便利店甜筒雪糕特價，「錢省下一點點，但身上肥肉又多一點點」。

文章內容獲「暴龍媽媽」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜