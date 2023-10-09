【獨一無二】18萬新Hermès被兒子畫花　吳若希：意外成無價特別版

▲ 雖然名袋被兒子畫花，但jinny未有動氣。

由於名牌手袋大多價值不菲，而且有些限定款有錢也買不到，所以很多女士都愛袋如命，會好好保養和收藏它們。豈料有女明星被兒子畫花了名袋，依然表現淡定！

吳若希兒子為其手袋添加「設計」

歌手吳若希（Jinny）日前才背上價值逾18萬的Hermès Kelly Elan手袋，與好朋友戴祖儀及陳曉華到澳門一日遊，當時Jinny還大擺甫士拍照，有意無意騷出手袋，並將照片放上社交網站。但不久後，Jinny再上載手袋的大特寫，清楚看到她的手袋被畫了一筆，她留言謂：「澳門一日遊，喜提特別版kellyelan。回家後發現家人給我的驚喜，世界上最偉大的藝術家之一幫我的新包包添加了設計。請大家以後也多多支持這位藝術家～我兒子。」見她還有心情開玩笑，相信並沒有怪責兒子。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

黃小柔感謝兒子畫花名袋

台灣女星黃小柔同樣擁有藝術家兒子，她也曾在社交網站上載照片，分享價值約4萬的經典Boy Chanel被兒子畫花的經過，原來她的兒子很喜歡畫畫，所以她願意讓兒子「改造」她的手袋。見她原本黑色的手袋四邊被畫成彩色漸層，別有一番味道，連小柔也留言：「感謝哥哥幫我改造小香包，因為他的一句話，壞了我幫妳修，讓我不背的boy 復活了。還真美，有愛畫畫的孩子真好。」她還大讚是好美的顏色。

最新影片推介：

Hermès保養方法

雖然兩位靚媽不介意手袋被畫花，還認為這是無價寶，但仍有不少網民替她們心痛。Hermès台灣官網有教大家如何保養手袋，大家不妨參考一下。

根據官網表示，皮革較易受到自然因素影響，例如水、油脂、高溫、光線及過於潮濕或過於乾燥的環境。因此，應避免將皮革長時間曝露於強光或高溫之下，例如陽光直射處或置於窗邊和暖氣機上，以防止皮革變色。如不慎與水接觸，請立即使用不掉毛的軟布擦拭，防止形成汙漬或水泡。

當中亦有提到如果用筆畫花了，會留下無法消除的痕跡：「部分材質會在皮革上留下無法消除的痕跡，包括墨水（簽字筆和原子筆）、油性物品（化妝品和口紅）、香水或含酒精的產品。與粗糙或深色衣物反覆摩擦亦可能會對淺色皮革造成汙損。」又叫大家勿在皮件內放入過多物品或形狀不規則的物品。」

此外，官網又提及Hermès皮件需要定期清空，方能保持外觀亮麗如初，要妥善保存不使用的包款，將其放置於溫和乾燥、遠離光源的環境，最好收納於原包裝盒或防塵袋中。為維持其原有外形輪廓，請在皮件內填充包裝紙或氣泡紙，並確保已閉合所有拉鍊和繫上背帶。由於防潮袋可能會導致皮革乾燥失水，所以不建議使用。最後再溫馨提示大家，市面上的保養產品不適合Hermès皮革。請勿試圖自行保養，以免損壞皮件，最好定期交予品牌工匠清潔。

各位愛袋的女士們，記得注意啦！

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：Kiwi Lee