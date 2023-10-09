Beanies成員釗彤自資出歌　MV東京拍攝烈日穿和服

▲ 釗彤推出今年第二首派台作品

女團Beanies成員、獨立唱作歌手釗彤 （Chiutung）推出今年第二首派台作品《Say Nothing》。一如以往，新歌曲詞部份均由釗彤自己一手包辦，編、監則找來首位香港音樂人於美國格林美獎Recording Academy的「PRESS PLAY」系列演出歌曲《Skin》的XTIE，MV更飛到日本拍攝。

釗彤直言今次無論曲風、MV選址、以及服飾等都跳出comfort zone，。曲風來個一百八十度的大反轉，洋溢着「小清新」氣息。「我會形容好似有風吹過的感覺，想大家聽呢首歌時候會感受到一份輕盈。」

MV於東京取景，除了是釗彤情意結，同時亦是機綠巧恰，「好細個開始，東京已經係我夢寐以求想去嘅地方，我做Part time好辛苦儲錢，就係為去一次東京旅行。籌備《Say nothing》MV時識了導演Yuri，當時他在東京，靈機一觸大膽提議去東京拍MV。因為這首歌的曲風對於我來說是一個新嘗試，不如連MV也跳出框框啦！」

着和服令她又一成就解鎖：「我第一次體驗着和服，喺猛烈太陽30幾度着，令我解鎖自己新技能，原來我可以控制自己唔流汗，好有潛質夏天着冬天衫。」

原來MV中出現的和服是臨時臨急借來：「到埗後一直風和日麗，點知拍攝當日狂風暴雨，雙颱風來襲。日本造型師因為大雨唔願意借出和服，導演好嚴肅咁同我講：『借唔到本來套和服』，嚇到我唔知如何反應，一行人開緊急會議，決定立刻去原宿搵適合服裝，因為天氣問題，基本上所有嘢都沒有按計劃發生，超級驚險！」

▲ 第一次體驗着和服

一直以來，釗彤都是自資做歌，今年5月推出了《Party In Hell》後，《Say Nothing》是第二首，她透露這次用了近六位數字，已經花光了這段時期儲起的資金。

提到當獨立音樂人辛酸，釗彤認為十分值得，「一人分兼幾職，好多人覺得我好傻，每日得好少時間瞓覺，但可以繼續創作同表演就係我最大的原動力。呢首歌我想分享，身邊總有好多人說三道四，但都要堅持自己信念，好多獨立歌手都係咁，用作品代替說話，只要堅持下去一定會有所得着。」

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