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【開心速遞】無知May分享大堆合照不捨Ivan　趙希洛離巢後無需戒口身材變豐滿

娛樂 16:18 2023/10/09

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趙希洛離巢後回復自由身！

趙希洛已離巢效力16年的TVB，而在3年前，趙希洛加入處境劇《愛．回家之開心速遞》成為常駐演員「無知May」，由於她離巢的關係，早前的劇情已交代「無知May」跟鄧永健所演的「Ivan」正式分手。

【開心速遞】趙希洛離開《愛‧回家》與鄧永健情斷　聲夢男神Aska突襲向無知May求婚

無知May不捨得Ivan？

跟《愛回家》劇組離別的趙希洛似乎帶點不捨，今日（10月9日）她於IG上載拍攝花絮以及跟鄧永健的合照，當中她寫道：「再一次多謝一直鍾意同支持May線嘅朋友，Thanks for being a great partner」，更tag了鄧永健。

只見趙希洛分享的照片大都是鄧永健的合照，似乎她很捨不得這位「前度」。

網民紛紛留言表示不捨得這對CP：「好唔捨得你。一路睇，一路心隱隱作痛」、「好唔捨得你地啊，阿may做得好好」、「想投今届最佳情侶獎」、「如果你離開愛回家，希望Ivan快啲搵到第二春。」甚至有忠粉說：「你仲有幾多集存貨？冇你就唔睇了」

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離巢後想接瘦身廣告

回復自由身的趙希洛近日享受假期中，合約一完已急不及待跟家人去旅行，她受訪時稱這趟旅行計劃了很久，由於一直身在外地，故對完約沒有太大感覺。

至於未來工作動向，趙希洛希望嘗試不同類型工作，包括電影、舞台劇等，不會定下復工的期限。

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趙希洛坦言為了工作，多年來也要keep弗忍口，她就趁今趟假期盡情享受美食。

早前，趙希洛以一襲低胸裙出席活動，不但比前容光煥發，上圍也明顯升cup，她謂希望日後可以拍瘦身廣告，似乎「放晒風」等廣告商邀請。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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