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「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息

娛樂 13:40 2023/10/09

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有「天氣先生」之稱的天文台高級科學主任江偉，在近日已甚少在早晨天氣節目出現，可惜在今日（10月9日）驚傳死訊。

有與江偉相似超過20年的同學，在社交平台留言表示出席了江偉的安息禮，寫道：「江偉，中學時，我們一起參加歌唱比賽、一起當數學學會主副主席、我們一起讀書上課，還記得我們 Applied Maths ，『九男女』經常一起上課計數討論。我還很喜歡跟你比我們誰的數學成績好，誰能拆解那條數。」

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網民紛紛留言送別

然後，她指江偉在協A-Level時成績突飛猛進，二人考入中大物理系，而且之後還讀MPhi物理哲學碩士。

畢業後，江偉加入香港天文台工作，她形容為「作為物理人的理想職業」。而江偉結果成為高級科學主任，她更指故友是香港的「雷達專家」。

江偉的好友稱：「天文台今天做了很好的預測，掛三號風球，沒掛八號，令大家都能順利來送別你最後一程。在安靜的安息禮上，聽到你女兒的大喊，作為一位剛生孩子的母親，眼淚真的完全停不下來。雖然我們不能代替你去照顧你的家人，但我們也會略儘綿力。希望你在天國安息。再見了，我們的天氣先生！」而不少網民在facebook「天氣先生 江偉」留言送別。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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