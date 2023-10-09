【北上消費】港女足浴整一粒雞眼收￥480疑被劏　網民分享中伏記：上次收我1800人仔

▲ 有港女分享北上中伏經歷，指自己到足浴店整雞眼被收取480元人民幣。

香港物價高昂，因此不少港人喜歡北上吃喝玩樂，享受價格相對低廉的服務。不過近日有港女在網上分享，指自己在羅湖一間美甲足浴店整腳，結果店家卻「整一粒雞眼收$480」，再另外收取整腳費用，令她懷疑自己被劏。

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該名港女周日（8日）在Facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」上載圖文，表示自己在羅湖商業城一間美甲足浴店消費，不料店家卻聲稱「整一粒雞眼」收取她480元人民幣（約港幣515元），之後連同130元的整腳費用，最後一共需要支付610元人民幣（約港幣654元）。

事主指自己第一次北上足浴，結果卻遇到這種情況，認為自己「俾人呃錢」，並向網民求問如此收費到底是否正常：「乜處理雞眼真係要咁貴咩？」

帖文發布後引來不少網民留言，各自分享自己北上的「中伏記」，「我上次修手腳甲同我老公整灰甲買藥水，佢收咗我1800人仔，我哋仲係幫襯咗佢二十幾年的老顧客，佢都照殺」、「你算係咁啦！我之前喺東門南塘比人劏左$1400人仔」。亦有人指出，想處理雞眼其實無須北上，在香港處理只需200至300元左右，甚至到藥房購買雞眼膠布只需數十元，「2至3日就會自己甩出嚟」。

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雞眼成因及正確處理方式

足科博士黃允成曾接受《經濟日報》訪問指，雞眼其實是死皮，經過磨擦而變厚，令患者走路時感到疼痛，病理跟長期執筆寫字形成手指繭一樣。在本港，約有30%至40%人口患有雞眼或腳繭問題，情況普遍。

黃允成指出，雞眼形成其實跟足部壓力綫位置分布不平均有關，不同腳形如扁平足、拇趾外翻、糖尿腳等，均會影響步姿，或走路時使足部承受壓力不平衡：

常人每天平均走路3萬步，不正確的步姿或足部壓力不平衡，增加足部或腳趾的擠壓或磨擦，便會形成雞眼或腳繭。

黃允成強調，患者需進行足部健康檢查，找出腳形問題所在。找出問題所在後，可透過矯形鞋墊改善步姿，從而減低雞眼、腳繭等問題發生。

若足部長期及持續的壓力不均可使足部勞損，嚴重者甚至可引致腰背痛、膝蓋勞損、筋膜炎或骨刺，影響正常活動或行走功能。

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責任編輯：羅嘉欣