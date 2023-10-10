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【無血緣的愛】閨蜜夫婦相繼病逝遺下女兒 好姊妹接回家照顧長大視如己出

10:31 2023/10/10

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李桂華不求任何回報，照顧閨蜜女兒長大。

愛是不分血緣關係！內地一名熱心婦人，從小認識情同姊妹的閨蜜夫婦相繼離世，她念及與姊妹的閨蜜之情扛起母職，將對方女兒視如己出撫養長大。

綜合內地傳媒報道，江蘇連雲港市女子李桂華，她與閨蜜從小玩到大，無話不說，兩人的感情比親生姊妹更甚。報道指，14年前，李桂華閨蜜的丈夫因病離世，她心痛閨蜜要孤身一人照顧女兒，當時已經毫不猶豫地伸出友誼之手，盡心盡力扶持閨蜜度過難關，經常幫忙照顧閨蜜的女兒。

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豈料噩耗再次發生在閨蜜的身上，李桂華的閨蜜後來也因病離世，獨生女兒瞬間變成孤兒。雖然自己也有兩個子女，她與家人思慮過後，決定直接將閨蜜的女兒接到家中，當成是自己的女兒，視如己出地撫養，填補了閨蜜女兒沒有父母的成長空白。

閨蜜的女兒如今已經17歲，明年更即將進行高考，她多年來與李桂華家人相處融洽。李桂華的故事在網上流傳後，不少人都非常敬佩她，但李桂華卻不求任何回報，

只要孩子能健康快樂地長大，我就心滿意足了。

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責任編輯：王明芳

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