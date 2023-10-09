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【好去處】全新宮崎駿期間限定店又一城登場　展出多幅日本原版電影海報【內附地址】

休閒消費 17:17 2023/10/09

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為慶祝進駐香港10年，專賣宮崎駿周邊產品的Donguri Republic開設全港唯一一間10周年期間限定店，為期差不多一個月，各位粉絲唔好錯過。 （圖片：店舖提供）

熱愛宮崎駿的動漫迷，又有好消息了獲吉卜力工作室官方許可、專賣宮崎駿周邊產品的Donguri Republic 進駐香港10年，並於10月期間，在又一城開設全港唯一一間10周年期間限定店。

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在又一城舉辦香港橡子共和國10週年期間限定店，並由經典角色龍貓Totoro為首，帶領大家走進吉卜力工作室的動畫世界，展出10幅「吉卜力工作室」於日本上映時的電影海報。場內將優先發售多款日本直送的精品，當中包括大量龍貓精品，一眾吉卜力迷絕對不能錯過！

帶領大家走進吉卜力工作室的動畫世界，展出10幅「吉卜力工作室」於日本上映時的電影海報。（圖片店舖提供））

而說到限定店，是次會優先發售多款日本直送商品，包括「龍貓故事系列」中的小龍貓造形擺設、小造形擺設、掛鐘、長傘、手帕、鏡子、束口袋、玻璃杯以及玻璃碗等。還有其他如《龍貓》、《千與千尋》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《哈爾的移動城堡》等周邊產品。

另外，將推出多款10周年期間限定非賣精品，顧客凡於期間限定店購物滿指定金額，即可免費換領。另外，活動期間親臨全港任何一間Donguri Republic分店並使用官方App掃瞄店內QR Code，即可獲得印花一個；儲齊三個印花，即可到10週年期間限定店免費換領特別版A4文件夾一個，數量有限，換完即止。

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Donguri Republic 10週年期間限定店
地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層
日期：即日起至2023年 10月29日
時間：11am－9pm

記者：黃鑑江

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