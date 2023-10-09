【升小面試】兒子港同升小面試遲到仍獲接見　Coffee被質疑有特權解釋實情

▲ coffee沒有為仔仔報讀任何面試班。

藝人媽媽Coffee（林芊妤）近日為了4歲半兒子彥彥(翟德彥)明年升小一事奔波，兒子日前到港大同學會小學面試，Coffee因為找不到車位泊車而遲到1分鐘，但兒子仍獲准入內面試，被質疑有特權。Coffee發文解釋指，其實入內後學校已經通知彥彥會被取消資格，「一場去到諗住俾佢陪跑吓」。而coffee及長文抒發連日來陪仔仔出席面試的感受，沒有為仔仔報讀任何面試班的她，坦言「不希望把兒子訓練成面試的機械人」。

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面試當參觀學校

現正在蘇浙幼兒園就讀的彥彥，活潑精靈，Coffee也積極為仔仔報名面試直資小學。Coffee在社交網站發文講述自己陪伴兒子升小的心路歷程，強調自己沒有為兒子報讀面試班，也沒有特意跟兒子溫習，

彥彥下年升小學了，相信很多家長也在努力地陪面試中，當然我也不例外啦，很多朋友問我有沒有為他準備，我的確沒有參加任何面試班也沒有跟他溫習。

Coffee續稱，自己知道兒子的學術沒有特別過人，而且有時還會太活潑，自己不希望把兒子訓練稱面試的機械人，自己相信總會有適合的學校欣賞兒子的過人之處，相信即使入不到心儀小學，也不代表自己兒子比其他人差。

很多家長會認為我太放鬆，但我確信老師們會知道自己學校需要些什麼學生，我不希望把兒子訓練成面試的機械人，我跟老公也不願意給他多餘的壓力，我認為總有適合的學校，會欣賞他的性格和個人之處，我也認為每個小朋友也有獨一無二的優點，就算現在被心儀學校拒絕，並不代表你的小朋友不夠其他小朋友好。

Coffee感嘆，人生道路很長，面試只是其中一部分，她最在乎兒子的身心發展。

人生的道路很漫長是一場馬拉松，終究小朋友有良好的身心發展才是最重要。

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她再度分享自己的所見所聞，指自己陪同兒子去小學面試，見到有家長因為子女面試表現不理想而發脾氣，自己很想擁抱對方的小朋友給予安慰，

而我想分享的原因，是因為上次陪兒子去小學面試，看到有家長因為小朋友要提早離場表現未如理想，然後就一面冷漠很生氣地自己走出學校，小朋友跟在後面忍不住大聲哭，我當時真的很想過去擁抱一下這位小女孩。

她認為小朋友年紀輕輕去面試，面對陌生臉孔已經需要很大的勇氣，無論表現和結果是好與壞，認為父母需要做的就只是鼓勵和稱讚，然後給予一個大大的擁抱和笑容，畢竟只是孩子人生剛開始的一個小小考驗。

Coffee最後勉勵父母別忘記初心，當初只希望子女快樂成長的心願。

這是父母自己也需要學習的別讓教育制度改變初心，好好記著當初你的孩子剛出世時，你只想他開開心心快樂成長的那個心願。

而coffee發文後，就有網友留言，表示聽講她帶同兒子去面試港大同學會小學時，遲到仍獲內進，後來coffee就解釋已經被通知取消資格，入內只屬陪跑性質。

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責任編輯：王明芳