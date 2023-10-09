【周處除三害】阮經天減磅演末期癌症病人　破格演出成金馬獎金馬獎影帝大熱

▲ 《周處除三害》

由黃精甫編導，阮經天、王淨、陳以文、袁富華主演的電影《周處除三害》，強勢殺入第60屆金馬獎，獲最佳導演、最佳男主角等7項提名，由「年度最惡」電影成為金馬「年度大熱門」。

獲提名本屆金馬影帝的阮經天繼《艋舺》後事隔13年再演黑幫，於電影中飾演通緝犯陳桂林，被告知只剩半年壽命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。本著「不怕死，只怕死了沒人記得自己」的狂妄個性，決定當一次人民英雄，為民除掉排在他前面的「兩害」。

黃精甫首次執導台灣片《周處除三害》 阮經天演通緝犯破格「巔瘋」之作

完全瞓身演出

小天瞓身演出陳桂林這個角色，不單在造型上放棄陽光帥氣外表，配合躲藏了4年的通緝犯角色，整套電影都以滿臉鬍渣蓬頭垢面示人；另外他更特別減去一貫爆肌身材，以神似末期癌症病人。

為更深刻呈現他的角色與另外兩位通緝犯及警方之間的角力，他在片中先後被袁富華及陳以文剃眼眉、頭髮，即使可能傷到自己的帥臉也在所不計。

角色心理非常複雜

在戲中一邊為除掉排在他前面的兩名通緝犯，一邊逃避李李仁飾演的警察追捕，小天一路大開殺戒，由槍戰到埋身肉搏，應付不同類型的動作場面。雖然拍攝動作場面消耗體力，他認為呈現角色的心理變化及情緒起伏，難度更高。

陳桂林雖然有囂張的行事作風，但從他對祖母去世的思念及內疚，與及面對自己身患絕症時日無多的憂愁可見，他在狂妄的形象內卻是有顆細膩的心。

小天表示，這次角色心理非常複雜，演繹角色時而猙獰充滿爆發力，時而情緒低沉壓抑，情緒起伏的寬度很大，每次拍攝前都要他用盡全力去演，所以心靈上的消耗更大。

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