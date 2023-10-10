【嚮往自由】博士畢業生裸辭棄年薪百萬工開民宿 父反感斥：20多年的書白讀

每個人都可以追求自己喜愛的生活，就算是父母，也應該讓兒女們自己選擇自己的人生。內地一位博士畢業生，學業、事業都是一帆風順，但他近日毅然放棄年薪百萬的工作，轉行經營民宿，不但引起網民熱議，其父更反應激動︰「20多年的書白讀了」，希望兒子重返職場，但兒子去意已決，堅持追求自己的理想。

綜合内媒報道。內地一間今年8月開業的民宿近日引起熱議，皆因老闆黃土（化名）是一位拿獎學金、做到地產公司最年輕項目負責人的博士畢業生，不過他卻在33歲裸辭，毅然放棄過百萬年薪的工作，斥資開民宿。對於黃土的經歷，不少網民覺得他「嘥料」，有浪費教育資源之嫌，就連他父親也不支持兒子這個決定，認為他「20多年的書白讀了」。

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不理父親的反對

日前黃土接受媒體訪問，談及自己創業經歷。他指博士畢業那年，看到有同系大學畢業的同學在顧問公司工作，年薪八、九十萬；也有人做到中高階主管，年薪破百萬，也有人做金融或到海外執教，也活得光鮮。去年，他放棄高薪厚職決定開民宿時，大家很反對，爸爸也很反感，但他卻沒就範，更表示︰

父親覺得我20多年的書白讀了，一直想我回高校當老師，他的判斷是基於人生閱歷、知識水平和自己的事業，但是很多時候，即使是至親的人，也給不了好的建議了。我就選擇不聽，與其花時間說服他，不如現在就把這件事做好。

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嚮往民宿的生活

問為什麼辭職開民宿，黃土指他畢業時加入了當時最興旺的房產企業，惟近年地產業一夜寒冬，薪資待遇銳減，他發現35歲要轉行亦非易事︰「沒多少人願意接納一個馬上35歲、工作經驗少、學歷高、薪資成本高的人」，於是他去年6月辭職︰「想選一個長線、強現金流的產業創業」。

由於以往他出外旅遊時，曾與民宿老闆分享，發現開民宿收益很高，加上自己也嚮往自由的生活，就下了決心︰「我也很嚮往這樣的生活，人比較自由，也是個合理的生意」，雖說當時疫情仍未受控，但他還是相信自己的判斷，開始著手計劃。

沒把學位看得重

黃土談到求學時期一直很順遂︰「高考考上復旦、大四順利保研到中科院，然後碩轉博」，但他認為選專業較失敗，由於當時他很迷茫，便交給家人決定，他指自己高中化學不好，於是告訴家人不想學化學，但最終所選的科目中有大量化學課，弄得他「焦頭爛額」，後來更索性放棄，只在考前借筆記看。現在來到人生另一選擇，他當然要揀自己喜愛的。有人認為這是一種學歷浪費，但黃土認為學習背景與最後的職涯發展不必相關，又指沒把博士學位看得很重︰「獲得的時候挺輕鬆的」。



黃土指開民宿是很複雜的事，他從蓋房子開始，到談價格、選址、商務、設計、工程管理、財務、交水電費、營運、行銷等，他都一手包辦︰「光設計我就換了三家公司，施工單位是在10家單位中招標的」，甚至天天在工地暴曬，催谷工人趕工完成。有人問民宿開業後他是否如釋重負，黃土卻說未感到快樂︰

不覺得有多開心，問題還好多，我不是因為情懷開民宿，是做純粹的商業項目，期待做成一個品牌，在全國各地風景好的位置都有分店。我的快樂可能會來自民宿規模的成長、解決一些很大的困難、也可能是財務成長，市場驗證後的成功……創業這半年，我真的有很快樂的時候嗎？ 至少暫時還沒有。

調低了消費水平

黃土更坦言因為自資做生意，連消費水平也降級了︰

之前存不下什麼錢，想買東西就買了，想旅遊就去，沒什麼顧慮，現在入不敷支。以前點一頓四、五十的外賣，現在可能就吃兩口員工餐；合夥人跟我一起拍視頻，老說這件衣服已經穿了好幾天，像沒有別的衣服一樣。

黃土亦深深感受到做生意的壓力，面對對股東的承諾、損失虧損，他亦要開源節流。從今年2月到現在，除了參加朋友的婚禮，自己亦未休息過，他形容「這種生活一點也不浪漫 」，「許多人看到的只是一個穩定營業的民宿老闆休閒的生活，沒想過從零開始做是什麼樣子」，除了花費精力推敲、處理施工單位吵架，還要解決鄰居投訴：「這種生活一點也不浪漫，非常務實，錢沒賺到很難天天開心」，近日的假期面對營運能力和服務未達標，更擔心客人差評，他更要打醒十二分精神︰「一旦我放鬆，店裡其他人就會更放鬆，他們會覺得你的標準也不高，這是不能發生的事」。

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責任編輯：王明芳