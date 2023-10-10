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關愛隊舉牌掃街網民斥做戲　知情人士咁解釋......

政治 18:54 2023/10/10

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關愛隊服務期間有專人舉牌。（梁文廣Facebook圖片）

十八區關愛隊陸續投入服務，近來尤其打風前後，市民不時可見有關愛隊在區內巡查「風險點」，或在風雨後落區清理善後。「小犬」離港後，多區關愛隊即落場助善後，不過，深水埗區有關愛隊落街掃樹葉時，卻有專人舉牌騷關愛隊身份，惹來網民質疑是做戲。

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    • 深水埗富昌關愛隊在八號風球和黑雨警告取消後，即出動到社區巡視，隊員包括本身是九龍西立法會議員的梁文廣，深水埗民政專員黃昕然亦同行，眾人身著標有關愛隊的雨衣清理路上落葉、淤塞渠口。不過，吸引網民眼球的，卻是有專人舉著「深水埗區關愛隊富昌小區」的牌陪同掃街，形容是公務員「徒手執泥後另一佳作」，質疑是做騷。

    專人舉牌證明有協助善後的做法，集中在深水埗區關愛隊，最早出現在「小犬」襲港前，深水埗元州關愛隊已有此做法。

    同樣剛成立不久的觀塘佐敦谷關愛隊昨日亦出動協助善後，各人在手臂上貼上「觀塘關愛隊」，但未有人舉牌。

    有知情者透露，之所以影相，是為了留下服務紀錄呈交，以達關鍵績效指標（KPI），至於舉牌，皆因深水埗關愛隊上星期才簽約，制服尚未起貨，為方便辨認才有此舉，「有制服就不用舉牌了。」

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    撰文 : 傅流螢

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