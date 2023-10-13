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【一帶一路】李家超下周一率70人代表團赴京出席一帶一路國際高峰論壇（附名單）

政治 14:56 2023/10/13

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特首李家超。（資料圖片）

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇下周二、周三在北京舉行，行政長官李家超下星期一（16日）率領多達70人的特區代表團參與高峰論壇，包括6位司局長，以及政商界、專業界別、科研、文化界代表。名單如下：

團長：李家超

成員：方舜文 馬駿 彭耀佳 方蘊萱 高永文 葉文娟 丘應樺 夏雅朗 葉承智 白德利 陳茂波 葉玉如 米高嘉道理 陳祖恒 葉劉淑儀 何力治 陳健波 楊國樑 余偉文 陳細明 楊敏德 岑浩璋 陳清霞 廖宜建 李民斌 陳澤斌 廖長江 李律仁 陳澤銘 鄭翔玲 杜淦堃 許正宇 鄭志剛 貝鈞奇 許華傑 滕錦光 阮蘇少湄 梁定邦 歐冠昇 林定國 梁高美懿 蔡冠深 林建岳 梁毓偉 駱百強 林健鋒 梁錦松 龍沛智 邱達根 梁穎宇 霍啟剛 金澤培 盛智文 盧煜明 查毅超 黃志祥 魏明德 洪丕正 黃元山 蘇澤光 胡英明 黃國良 蘇紹聰 孫東 黃維義 孫煜 賀以禮 馬紹祥 曾國衞

李家超表示，代表團會積極向國際社會更好展示香港各方面的優勢，包括作為推動一帶一路高質量發展重要功能平台的角色，並介紹香港專業服務和香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

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責任編輯：林曉君

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