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【糖尿病】22歲女甜品汽水不離口　體重不升反降患糖尿病不孕

保健美顏 18:11 2023/10/09

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22歲女甜品汽水不離口，自豪體重不升反降，結婚3年不孕確診糖尿病。

少吃甜食！印尼一名22歲女子每日甜品、汽水不離口，卻從未發胖，體重甚至下降，讓她一度感到自豪。然而她在結婚3年不孕，更發現自己患上糖尿病，悔不當初。

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印尼雅加達女子Helena，在社交平台X（前身Twitter）分享自己在22歲患上糖尿病的故事警世。她表示，自己有愛喝汽水、吃甜品的習慣，甚至以碳酸飲料當水喝。同時她也沒做體重管理，從未節食或減少每日食物攝取量。但在這樣的飲食習慣下，Helena發現自己的體重竟然不升反降，一度以引為傲，但她沒想到這竟是患病先兆。

Helena透露，自己已結婚3年，但一直無法懷孕。另外，她發現身上出現的傷口都很難癒合，甚至會惡化潰爛。直至她到醫院求醫前，她還出現每晚尿頻、難以忍尿的情況。

我去了醫院，醫生給我檢查了血壓和血糖，結果當時的血糖讀數高達27，證實患上糖尿病。

Helena透過自己的經歷告誡民眾，吃大量甜食卻體重下降，證明身體攝取過多糖分無法消耗，所以只能燃燒體內脂肪，維持身體精力，這就反映不是一個好現象，應儘快就醫檢查：

別以為天天喝甜飲但體重下降是一件好事，要趕緊到醫院檢查血糖指數。

3類人易患糖尿病及8大症狀

內分泌及糖尿科專科醫生陳諾曾接受TOPick訪問時指出，有3類人士較大機會患上糖尿病，包括有家族病史人士、肥胖人士及長期服用類固醇病人。多數糖尿病尤其二型病人，是沒有病徵，因當病人血糖超出少許時，病徵未必會太明顯。建議市民飲食需有節制，不能放任及必須要保持運動。

病情一旦惡化，後果可以很嚴重，最終病人會需要洗腎、或心臟病發，中風，爛腳，影響神經，甚至有截肢情況。

而英國糖尿病協會就建議，如出現以下症狀，應及早檢查是否得到糖尿病，以利扭轉病情：

  • 更頻繁地上廁所，尤其是晚上
  • 感覺更容易疲憊
  • 體重莫名減輕，或不特別節食、運動，體重就輕易下降
  • 傷口需要更長時間癒合
  • 視野模糊
  • 容易口渴
  • 生殖器搔癢或有鵝口瘡
  • 身體多個部位出現皮疹

同場加映：CNN精選7類糖尿病人有營食材

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責任編輯：羅嘉欣

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