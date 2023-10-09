【飲食健康】港大醫學院：每進食多50克加工紅肉　糖尿病風險增4成4

▲ (港大醫學院提供)

港大醫學院公共衛生學院的團隊大規模分析逾440萬人的研究數據，結果確立紅肉攝取量越高，心血管病和二型糖尿病的風險亦會越高。當中每天每多攝取50克加工紅肉，心血管病風險可增加26%，二型糖尿病風險增加44%（附錄甲）。研究亦發現，東方飲食文化以穀物為主、多蔬菜少紅肉；相比西方飲食文化以紅肉為主、少攝取蔬菜和穀物，前者患上心血管病和二型糖尿病的風險為低。研究結果已於心血管領域權威期刊 European Heart Journal 發表。

研究團隊檢索了四個數據庫後，最後納入43項針對心血管疾病的觀察性研究及針對二型糖尿病的23項研究。以每日多進食100克未加工紅肉及每日多進食50克加工紅肉計算，研究表明隨著紅肉 （無論是加工或末加工） 的攝取量增多，心血管病和二型糖尿病風險會隨之增加。

研究團隊亦透過比較25個西方地區及5個東方地區的飲食文化，分析出每日多進食50克加工紅肉及每日多進食100克未加工紅肉，在東方飲食文化下，因每日多攝取加工紅肉而引致患上二型糖尿病的風險比率為0.96，在西方飲食文化下的風險比率則為 1.51；每日多攝取未加工紅肉所致的中風風險比率，在東方飲食文化下為 0.71，在西方飲食文化下為1.1。顯示東方飲食文化帶來的中風及二型糖尿病風險比率低於西方。研究團隊認為，東方飲食文化中，蔬菜及海鮮攝取量較高，紅肉相對較少，是東、西方不同環境帶來的主要飲食文化差異。

雖然進食末加工紅肉較進食加工紅肉的風險輕微地稍低，但團隊發現每日多進食100克末加工紅肉，也可使罹患心血管病風險增加 11%，二型糖尿病風險增加 27%。這提供了一個警告，為了保護個人心血管代謝健康和全球公共健康，減低患上心血管病和二型糖尿病風險，應該控制紅肉攝取量。

港大醫學院公共衞生學院趙潔表示，香港的傳統東方飲食文化漸漸被西方飲食文化影響，本港肉類輸入量逐年遞升，反映香港人食肉量不斷增加。如果港人食肉量持續上升，便可能步美國、歐洲和澳洲等西方飲食文化地區後塵，增加患上心血管病及二型糖尿病的風險。

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責任編輯：陳展棋

