  • 24°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 02:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中年好聲音2】譚權輝曾參加新秀兼拍劇　前未婚妻遭殺害摯友離世

娛樂 18:27 2023/10/09

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

譚權輝成功晉級30強。

TVB歌唱比賽《中年好聲音2》昨晚（10月8日）播出一集進入60強淘汰賽，只有30位參賽者可被選出晉級。當中成功入圍的49歲譚權輝（Adam），選唱歌曲《印象》成功打入60強，如今再度晉級入圍30強，絕對是有料之人。

【中年好聲音2】譚輝智零比賽經驗奪5燈　劉威煌獲讚唔使食黨參

參加《新秀》入行

原來譚權輝早於19歲已涉足樂壇，曾代表英國參加全歐洲歌唱大賽並獲得冠軍；1996年返港參加《第15屆新秀歌唱大賽》，同屆有歐倩怡、鄧健泓，而冠軍為何韻詩。

其後加入華星唱片，與天王天后陳奕迅、楊千嬅等同門，亦因公司關係加入TVB藝員訓練班，參與過不少TVB劇集拍攝。

為TVB效力7年後，依然對音樂充滿熱誠的他退出幕前，轉型成為歌唱導師，並開設歌唱學校，TVB另一歌唱比賽《聲夢傳奇2》第五名的趙小婷（Pamela）亦是他的學生。

點擊圖片放大
+5
+4

【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及

小女孩一句話再戰樂壇

譚權輝除了教唱歌，亦會接下婚宴等演出，因為半年前為一場壽宴演出，重燃對在台上唱歌的一團火。他在壽宴演出時，獲一名約10歲的小女孩問道：「哥哥你唱歌咁好聽，點解唔參加《中年好聲音》？」

當他未能招架得來之際，獲現場主人家帶動歡呼「加油！我哋支持你」，從此讓他鼓起勇氣，報名參加比賽，再次踏上舞台唱歌。

（Facebook圖片）

前未婚妻遭殺害

譚權輝背後也有兩個感人故事，在台上唱歌令他昔日回憶湧上心頭。他曾有一及拍拖8年並已訂婚的英國人未婚妻，當年因參加《新秀》而一同返港，最終雖然分開，但二人再見亦是朋友，一直保持聯繫。

有一天，他接到朋友來電，稱前未婚妻遭人殺害，遇害手法更與電影橋段很相似，令他感到十分傷痛。

譚權輝與太太育有一對子女，一家四口幸福非常。

此外，他曾為一名熱愛The Beatles的好友客戶，安排到英國著名Abby Road Studio錄音室及昔日The Beatles的音樂監製Stuart，為他錄製唱片，可是對方在返港後第3日因心臟病發離世。

從此讓譚權輝特別珍惜父母、太太的愛，因為兩個已故舊愛和好友的故事，希望藉著參加比賽向大家分享正能量的訊息。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【遲來的加冕】車婉婉相隔9年再出新歌　展現《中年好聲音》精神
18:05 2023/09/21
【遲來的加冕】車婉婉相隔9年再出新歌　展現《中年好聲音》精神
【中年好聲音】羅啟豪驚喜現身答謝活動　即場為「豪殼」唱《為妳鍾情》
16:26 2023/09/22
【中年好聲音】羅啟豪驚喜現身答謝活動　即場為「豪殼」唱《為妳鍾情》
【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及
18:57 2023/09/22
【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及
【中年好聲音】涂家堯+鮑聖光等獻聲為亞運選手打氣　「打不死」精神融入歌曲
11:01 2023/09/27
【中年好聲音】涂家堯+鮑聖光等獻聲為亞運選手打氣　「打不死」精神融入歌曲
【中年好聲音2】譚輝智零比賽經驗奪5燈　劉威煌獲讚唔使食黨參
16:00 2023/10/02
【中年好聲音2】譚輝智零比賽經驗奪5燈　劉威煌獲讚唔使食黨參
TVB揚威亞洲影藝創意大獎　陳展鵬林夏薇封視帝視后周奕瑋奪最佳主持
22:19 2023/10/03
TVB揚威亞洲影藝創意大獎　陳展鵬林夏薇封視帝視后周奕瑋奪最佳主持

你可能感興趣

【遲來的加冕】車婉婉相隔9年再出新歌　展現《中年好聲音》精神
18:05 2023/09/21
【遲來的加冕】車婉婉相隔9年再出新歌　展現《中年好聲音》精神
【中年好聲音】羅啟豪驚喜現身答謝活動　即場為「豪殼」唱《為妳鍾情》
16:26 2023/09/22
【中年好聲音】羅啟豪驚喜現身答謝活動　即場為「豪殼」唱《為妳鍾情》
【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及
18:57 2023/09/22
【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及
中年好聲音 娛樂行業 娛樂人物職業 音樂 正能量 TVB

最高瀏覽

【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
【颱風消息】天文台已取消所有風暴警告
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
「天氣先生」江偉逝世　好友發文悼念：希望你在天國安息
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月10日 時間00:05）