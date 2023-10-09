【穿搭美學】最美千金何超蓮大愛Off-shoulder　露出白滑香肩展人妻魅力

▲ 何超蓮最近大愛露肩裝。

有「最美千金」美譽的已故賭王女兒何超蓮，向來都是時裝界的寵兒，除了因為她得天獨厚的先天條件外，超蓮也擁有不錯的時尚觸覺，很懂得穿衣之道，利用服裝突顯自己身材上的優點。

最近超蓮熱愛穿上Off-shoulder露肩裝，翻查她的社交網站，近期的穿搭主要都是以露肩裝為主，雖然同樣是露肩，她卻穿出不同的味道。

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首先是最近期的黑色長袖露肩裝，由於已踏入秋季，早上和晚上的氣溫會比較低，長袖衣服就有保暖效果，但始終中午天氣還是偏向炎熱，露出肩膊就不至於過分厚重，加上貼身設計，再有兩條幼帶掛頸，完全將超蓮纖細身材突出，亦突出了她漂亮的鎖骨位。

度假愛穿露肩裝

超蓮透露早前去了旅行，見她旅行期間，已經穿了兩套不同的露肩裝，其中一件是黑色荷葉邊露肩上衣，同樣有兩條幼肩帶，而荷葉邊就增加少女感覺，見超蓮露出白滑香肩，再配上牛仔褲，令整體造型休閒中帶點小性感。

另一件露肩上衣則是白色，貼身的簡潔剪裁帶點成熟味道，而白色上衣亦完全襯托出超蓮的白滑肌膚，再配上名貴的耳環和頸鏈，凸顯了千金的高貴氣質。

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另一個度假Look就是超蓮穿上淡黃色花花短上衣，下身再配搭同款長裙，露出纖腰，再戴上草帽增加休閒感，而今次她沒有把頭髮紮起，反而把及肩頭短髮放下來，又是另一種感覺，充滿度假風情，亦帶點小性感，多了一份人妻的成熟感。

除了一般的露肩裝外，超蓮亦曾穿上單肩連身裙，露出一邊膊頭，另一邊膊頭則是有肩帶的，展現另一種美感，她在把頭髮盤起來，就突出了混血五官，絕對不負「最美千金」的美譽！

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責任編輯：Kiwi Lee