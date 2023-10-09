【校慶活動】草間彌生及畢加索真跡展 激發學生藝術創作潛能

路德會協同中學為慶祝創校七十週年，舉辦「Dots and Cubes - The Picasso Kusama Fusion 草間彌生及畢加索真跡展」，展覽於本年十月六日在校禮堂舉 行。活動開幕禮邀請了 M+博物館有限公司主席陳智思先生擔任主禮嘉賓。陳智思先生在開幕致辭中，不吝分享了他在籌辦博物館展覽時與草間彌生會面的往事，讓來賓受益不盡。

為了發揚區內的藝術風氣，校方更邀請了區內各所中小學及國際學校的師生蒞臨活動，一同細賞兩位當代著名藝術家的真跡。 現場展出了四件草間彌生的作品及二十幅畢加索的版畫，來賓在學生導賞員的帶領下觀賞作品，深入了解創作背後的意念。

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學生仿傚大師風格創作

展覽也展出了協同中學學生仿傚兩位大師風格的創作作品，展現了對大師的致敬之心。活動現場設有互動區，來賓可以參與各種小遊戲，體驗草間彌生的波點世界。 此外，來賓還可以手持各種紙版道具，與兩位大師的立牌合照。

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活動結束時，來賓將手中的波點貼紙貼進展區，共同完成名為「消融的世界」的集體創作，從中細味草間彌生的「消融」概念。 今次活動反應熱烈，相信通過觀賞作品和參與藝術創作，來賓能夠感受到藝術的趣味，並對草間彌生和畢加索這兩位當代藝術家有更深入的認識。

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