【澳門活動】第10屆「獅王爭霸國際賽2023美高梅盃」　深圳隊奪獅王澳門隊獲獅后

▲ 第10屆「獅王爭霸國際賽2023美高梅盃」圓滿結束。

第10屆「獅王爭霸國際賽 2023 — 美高梅盃」假媽閣廟前地盛大開幕，今年全面升級為世界甲級南獅賽事，並首度移師至澳門媽閣廟前地世遺景點舉行。來自12個國家及地區的一共18支國際南獅勁旅，於澳門社區中力爭獅王寶座。活動期間，國際觀眾於全球18個網上頻道實時欣賞本年度龍獅界文體盛事。

賽事於今天（6日）舉行開幕禮，以獅王巡遊慶典活動揭開序幕，各路國際南獅隊伍輪番亮相，以浩蕩姿態，由媽閣交通樞紐巡遊至今屆戶外競技場地–媽閣廟前地，沿途為居民及遊客送上祝福。隨後，各主禮嘉賓為開幕表演的美高梅幼獅隊伍進行點睛儀式，為今屆賽事寄予吉祥祝福。

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美高梅中國控股有限公司董事長及執行董事何超瓊表示：「今年賽事邁入第十屆，我們將賽事全面升級，令澳門成為國際南獅賽事的重要一站，亦成為澳門連接世界的『新時代文化名片』。獅王爭霸國際賽是媽閣區活化計畫的頭炮活動，亦是每年文旅亮點盛事，我們聯動南獅非遺元素以及媽閣廟世遺景點，重現嶺南民俗節慶的熱鬧場面，從比賽到工藝，讓大眾走進大街小巷，探索澳門世遺歷史城區，同時感受國家級非遺舞獅的魅力。今次活動通過美高梅的文旅創造力，將嶺南文化轉成城市文旅焦點，擴大澳門作為多元旅遊城市的國際吸引力。」

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而頒奬典禮因颱風關係，移師到假澳門綜藝館隆重舉行。出席頒奬禮的嘉賓包括：社會文化司司長歐陽瑜；中聯辦宣傳文化部副部長殷汝濤；文化局局長梁惠敏；旅遊局局長文綺華等人。一眾嘉賓向勝出獅隊頒授由美高梅設計團隊特別為今屆賽事設計的全新獅王獎盃，為本屆賽事劃上圓滿句號。

最終獅王寶座由深圳市寶安區福海街道橋頭社區醒獅團以9.3分奪得；而中國香港南獅隊及緬甸龍的傳人龍獅團分別以9.21分及9.16分贏得亞季及季軍。

而「女子傳統南獅賽」中，各位女獅運動員盡顯巾幗風采，由美高梅金獅體育會A隊以9.15分奪得女獅王殊榮，而亞軍及季軍分別由菲律賓文揚體育會及馬來西亞全國龍獅總會-麻坡關聖宮龍獅團奪得。

美高梅一直促進獅藝薪火相傳，分別於2018年及2022年成立「幼獅表演賽」及「青少年傳統南獅賽」，旨在為年輕新秀提供獅壇展演平台。而今年兩項年輕賽事的戰況相當緊湊，由麥旨樑龍獅體育會贏得幼獅獅王之位，而澳門羅梁體育總會則奪得青少年獅王殊榮。

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責任編輯：王明芳