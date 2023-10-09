【颱風小犬】天文台：小犬橫過南海期間充滿頑強生命力　印證秋颱多變

▲ 小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨。（梁偉榮攝）

天文台表示，小犬在橫過南海期間充滿著頑強生命力。在秋季，當熱帶氣旋遇上東北季候風，兩者之間的互動有著不同的可能性，小犬又再一次印證「秋颱」的多變。

受東北季候風影響，小犬的路徑及強度存在變數。小犬於10月4日仍集結在台灣以東海域時，受高空反氣旋的引導氣流影響，開始採取偏西路徑，移向台灣南部。當時歐洲、日本及美國電腦模式均預測，小犬會於星期六及星期日橫過廣東沿岸海域期間，受東北季候風影響而顯著減弱（圖一）。

▲ 圖一：各大電腦模式的地面氣壓及雨量預報圖，預測星期日（10月8日）上午8時小犬強度已顯著減弱，而實際上小犬一直維持颱風至強颱風強度。

然而，小犬雖一度因台灣地形影響而稍為減弱，但由於南海水溫偏暖及垂直風切變較弱，加上小犬移動緩慢，有足夠時間在海上重新發展，種種有利條件令小犬在南海東北部一直維持颱風至強颱風的強度。

風力結構上，小犬的特點是環流相當緊密，代表小犬要非常接近本港，本地風力才會顯著上升。從衛星雲圖可見（圖二），小犬的螺旋雲帶覆蓋範圍相當細小，不僅遠遠不及2018年9月16日環流廣闊的山竹，即使跟今年9月1日結構緊密的蘇拉相比，小犬的雲帶亦更為細小。雖然它在10月7日（星期六）已進入本港200公里內，但其烈風區在當日仍與本港保持一段距離，加上偏北風受地形屏蔽，強風主要影響本港離岸地區及高地。

▲ 圖二：熱帶氣旋山竹（左）、蘇拉（中）及小犬（右）的衛星圖像。（來源: 日本氣象廳向日葵9號衛星）

隨著小犬在10月8日（星期日）早上穩定地移向珠江口一帶，本港風力逐漸增強，天文台在當日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號，並隨即提醒市民小犬會在晚上最接近本港，有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。其後小犬在傍晚時分採取稍為偏北方向的路徑移動，更為接近本港，位於香港以南的黃茅洲之風速在短時間內曾急劇上升，錄得颶風風力。基於公眾安全，天文台在晚上7時正發出九號烈風或暴風風力增強信號。發出九號信號後，黃茅洲風力進一步增強，與小犬相關的強雨帶亦影響本港。小犬當晚最接近本港，以颱風強度於本港以南約70公里掠過。隨著與小犬相關的颶風區逐漸遠離本港以南海域，天文台在晚上11時50分改發八號信號。

小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨。星期日晚的雷達圖像顯示，小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里（圖三），並持續影響珠江口一帶至星期一早上，天文台在10月9日（星期一）上午1時55分及2時正先後發出紅色暴雨警告及山泥傾瀉警告，隨著雨勢進一步加劇，天文台相繼在上午3時15分及4時正發出新界北部水浸特別報告和黑色暴雨警告。

▲ 圖三：10月8日晚上8時的雷達圖像顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里。

由午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄（圖四）。

▲ 圖四：10月9日由午夜至正午12時的雨量分布。

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記者：黃穎津