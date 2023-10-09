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【以巴衝突】無國界醫生：救護車遭襲擊致護士及司機死亡　敦促各方尊重醫療基礎設施

社會 15:58 2023/10/09

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(無國界醫生提供)

以色列和加沙之間的緊張局勢升級，襲擊造成嚴重傷亡，大量傷者湧入醫院。無國界醫生表示，傷者擠滿多間加沙醫院，當地醫療設施面對藥物和消耗品短缺，發電機燃料不足。昨天（18日）正準備向加沙的多間醫院和醫療設施捐贈藥物和醫療用品。 

無國界醫生當地員工組成的團隊，自上周六（7日）起一直在該被圍困地區以北的奧達（Al-Awda）醫院提供外科和住院護理，現在已將病床數目加至該院最多的 26 張，為預計大量湧入的傷者作準備。 

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以色列軍隊早前襲擊圍困地區的印尼醫院和加沙南部納賽瑟（Nasser ）醫院門前的一輛救護車。襲擊導致一名護士、一名救護車司機死亡，多人受傷，並損壞了一所氧氣站。無國界醫生自 2011年和 2021年起分別為上述兩間醫院提供支援；組織敦促各方尊重醫療基礎設施，強調設施必須繼續為求醫的人們提供醫療援助，醫療設施絕不能成為襲擊目標。

這新一輪的敵對行動規模也不應被低估，巴勒斯坦和以色列當局已報告在以色列和加沙地區出現大量傷亡。據有關當局的報告，目前加沙已有逾2,200 人受傷，超過300 人死亡，當中包括 20 名兒童；至於在以色列，已有超過 600 人死亡，據報有逾 2,000 人受傷。 

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責任編輯：陳展棋 

 

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