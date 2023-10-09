【盛事活動】美酒佳餚巡禮明天官網開售　旅發局稍後再推新APP購票使用

今年旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月26日（周四）至10月29日（周日）在中環海濱活動空間復辦實體活動，而入場券、可兌換美酒美食的品味通行證等，明天（10日）早上10時起公開發售。

首日（26日）及周六（28日）晚上入場券40元，而周五（27日）下午及周日（全日）入場券20元。至於今年場內的美酒及美食均可用品味通行證付款，400元包14張品味券及1隻Lucaris紀念版酒杯；至於200元包8張品味券及1隻可回收膠杯。

旅發局表示，市民及旅客可預早經旅發局活動網頁選購入場券、品味通行證及品味學堂工作坊。旅發局亦與本地旅遊平台 klook 合作於其平台售票， 請留意活動網站稍後的公布。

於活動網站購票流程：

1. 登記： 前往活動網站，以電郵地址註冊帳戶。

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2. 購買： 選擇入場券時間、品味通行證、「品味學堂」門票。完成付款後，將收到確認電郵，內附電子門券。

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入場：以相關二維碼入場及參加「品味學堂」工作坊

使用品味通行證方法：

1. 以二維碼於場地入口兌換智能卡、酒杯等，如有需要可於收銀處增值；或

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2. 旅發局稍後將推出全新流動應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」，可在應用程式內使用在網上購買的入場券及品味通行證，直接在應用程式隨時隨地購票。

今年「香港美酒佳餚巡禮」有約300個美酒與美食攤位，推介法國波爾多、勃根地區及意大利等36個國家的優質佳釀，以及 17個國家地區環球美食。

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全新的「品味學堂」邀請頂級名廚、「亞洲50最佳酒吧」調酒師、品酒專家等親自教授秘訣、發掘美酒佳餚配搭。市民及旅客明天（10日）起可到活動網站購票。

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責任編輯：吳雋妍