【追數風波】呂方太太發聲明反擊邵子風　澄清冇借錢遭抹黑已報警求助

▲ 呂方太太發聲明澄清。

現年59歲的呂方在2020年與年紀比他細16年的伍惠寶在2020年結婚，二人在同年8月誕下愛情結晶Emma，一家三口不時在社交平台放閃。

而伍惠寶為餸菜包送公司Fresh to Go的創辧人，早前其公司更進軍電子收費平台，與不少超市及著名烹飪頻道合作，有指她身家已逾半億，享「網絡街市天后」稱號。

但近日楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人邵子風在社交平台向伍惠寶追債，指對方欠他70萬元。

呂方太太被楊詩敏舊愛追數 邵子風：我直接搵《東張》

發聲明澄清不實傳聞

今日（10月9日）伍惠寶在社交平台發聲明，稱邵子風嚴重不實地惡意抹黑她，因而作出一次性澄清，否認逃避對方，而是遭他封鎖和滅聲等。

她解釋兩人生意上合作的因由：「五年前邵子風(網名)主動提出向當時公司投資作小股東，並建議在公司出任marketing manager 一職，受薪每月3萬元正，但工作表現強差人意，於是向他提出不用上班，他同意之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打赢要。」

隨後她指當時邵先生向其提出有財困，故在多年朋友立場上，她出於好心私人給他三十萬應急，這是盡其所能。「及後該公司經向歷運動及疫情，一年後大股東無可奈何地亦結束公司，自己亦不能獨善其身，我亦向邵先生表明清楚當時的情況。」

伍惠寶再澄清從沒有向任何人借過錢：「每個人都會因應自己的經濟狀況而投資，不可能動之以情，所以必然有法律文件作管束，不任由人因時間過去有變化而反口亂說一通，本人絕不會作法律以外的不當行為，此生亦從不向任何人借過錢。本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的不只我和他，但凡投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？」

最後她說：「本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其whatsapp恐嚇我和家人之訊息，已經作出報警立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。」

聲明全文如下：



有關邵子風(網名)近日於他其中一個個人facebook 網頁嚴重不實地惡意抹黑本人，本人就此作出一次性澄清，及後會交由律師及警方處理： 本人絕對沒有逃避邵先生，當我在他平台立即回應後，便遭到封鎖，令我滅聲。本人現在就此作出聲明。 五年前邵子風(網名)主動提出向當時公司投資作小股東，並建議在公司出任marketing manager 一職，受薪每月3萬元正，但工作表現強差人意，於是向他提出不用上班，他同意，之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打贏要。 當時邵先生向我提出有財困，在多年朋友立場上，於是我出於好心私人給他三十萬應急，這是盡我所能。及後該公司經歷運動及疫情，一年後大股東無可奈何地亦結束公司，自己亦不能獨善其身，我亦向邵先生表明清楚當時的情況。 每個人都會因應自己的經濟狀況而投資，不可能動之以情，所以必然有法律文件作管束，不任由人因時間過去有變化而反口亂說一通，本人絕不會作法律以外的不當行為，此生亦從不向任何人借過錢。本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的不只我和他，但凡投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？ 本人在此呼籲及警告，對此人要非常小心警惕。本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其 whatsapp 恐嚇我和家人之訊息已經作出報警立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。 溫馨提示：就此有關的所有公開言論及轉載，本人會保留一切法律追究權利。 伍惠寶

2023年10月9日



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