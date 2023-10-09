【冒險樂園】擲彩虹砸界詐騙爭議　事主：經理用手擺代幣「都係砸界」

▲ 「擲彩虹」藍獎有無砸界？（記者實測圖片）

近日網上流傳屯門華都商場的「美國冒險樂園」，有顧客質疑擲彩虹遊戲的代幣，大過綠色的中獎範圍，「綠色完全唔夠位，經理擺出嚟都係砸界，銀大過綠色」，導致玩家永遠無法中獎，質疑有詐騙之嫌，即場報警求助。警方其後回覆指，上周六(7日)接到一名年約21歲男子報案，到場了解後，未有發現任何犯罪元素及刑事成分，案件列「糾紛」處理。

即睇：冒險樂園掟彩虹永遠唔中？ 市民嬲爆報警揭「銀大過綠色」

報警的市民Jason今日(9日)接受電台訪問指，當日玩擲彩虹已消耗約2,000個代幣，但一直被職員指「砸界」，「每次都砸界砸界，條氣都唔順嘛」，於是他和店方爭論。Jason說，他當時看到代幣並無觸碰到任何線，但職員堅持「砸界」，亦提出影相證實，相片亦反映已碰到線，故他要求職員用手擺放一個無「砸界」的中獎情況，對方拒絕，店舖經理並指除非報警，否則不會按其指示擺放代幣，令他最後決定報警。

Jason指，店舖經理在警員到場後示範用手放置硬幣，用電話拍照「擺咗幾分鐘、唔同角度，都係砸界」。Jason又引述經理解釋，指iPhone相機有廣角功能，「點影都係會見到砸界」，故他提出用同行朋友的Android手機拍照試試，但遭對方拒絕，並指要向公司申請。Jason不滿意店方解釋，質疑違反《商品說明條例》，已向海關和消委會投訴。

Jason續稱，自己常去冒險樂園玩，會換取現金券以折扣出售作為娛樂，又指每間分店的彩虹闊度似乎不同，分店較細會較窄，較大的分店、例如黃埔等，則會較闊。

事主又於網上發帖文稱，土瓜灣欣榮花園分店疑有經理級員工，不當操作彩虹兌獎及派彩，除了判獎遠較其他分店嚴厲之外，還會私下送贈獎票給熟客，並限制客人每日最高入票數量，質疑該店詐騙。

警方表示，本月7日下午5時3分，接獲21歲廖姓男子報案，稱在擲彩虹遊戲中勝出，但41歲姓田職員不同意，繼而發生紛爭，現場無打鬧無人受傷，警方列糾紛案件處理。

TOPick到上址了解，分店經理錢先生說不便回應事件以及遊戲難度、設計等，但指該遊戲確實有顧客曾經贏得獎品，亦不止一次。學生余小姐指，擲彩虹遊戲難到高，「但不至於搵笨」，自己亦曾中過大獎，惟該店兌換代幣確比市面其他遊戲中心稍貴；家庭主婦區小姐則認為，這類遊戲純粹講求運氣，不存在詐騙，遊戲中心基於商業性質提高難度亦無可厚非。

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