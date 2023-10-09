【颱風小犬】旅客滯留機場多時　議員憂事件嚴重損害香港形象

▲ 天文台10月8日晚上7時發出9號風球。（梁偉榮攝）

「小犬」襲港，昨晚7時懸掛「9號波」後，機場快線即停駛至凌晨，大批抵港旅客滯留機場等候的士，據報等候時間長達七、八小時，多位立法會議員認為事件影響香港形象，促政府和機管局檢討，並到立法會交代。

新民黨立法會議員李梓敬批評機管局應變準備不足，「聯絡旅遊巴業界安排巴士到機場疏導也欠奉；非專利巴士業界在港鐵暫停部分服務期間，在荃灣西鐵站義載屯門居民直到凌晨。」李梓敬促請政府和機管局檢討事件，建議機場制定應變方案，在公共交通服務暫停但航班如常升降的情況下，安排旅遊巴士提供緊急巴士，服務來往就近的港鐵站及邊境關口；又要求機管局主動通過傳媒發放信息，讓市民及旅客知道機場交通最新狀況，判斷行程安排。

立法會選委界議員江玉歡則質疑，政府成立了颱風應變小組，卻仍讓大批旅客在機場焦急地等候的士的事情發生，質問「文體旅局、運物局及機管局三局去咗邊？」她建議設熱綫及應用程式，讓市民在惡劣天氣時救助和報告危險。

梁熙︰機管局有條件提早做更好準備

機管局上午就旅客滯留機場情況回應傳媒提問時稱，九號風球預警時間短、即使機管局已即時聯絡全香港的的士商會，的士供應在暴風下仍比較少，需集體運輸工具才能解決。

民建聯立法會議員梁熙認為，有關說法不能接受。他指機場於8日日間、包括八號風球長時間懸掛時升降大致正常，而航班及抵港旅客數目都是機管局早已掌握的資料，天文台於8日整個下午都有提醒有機會懸掛更高訊號，公共交通在八號風球下僅提供有限度服務、九號風球下會停駛屬一貫及正常做法甚至是常識，機管局理應有條件提早做更好準備。

梁熙稱，應以此次事件，作為反思和改進的契機，提高應對自然災害的能力和緊急應變措施，確保香港未來面對類似困難時能夠更好地保護和服務遊客，同時向世界展現香港的強韌和文明。

民主黨倡公布水浸地圖

民主黨則促請政府檢討所有應對計劃，並提出多項相關改善政策或措施。該黨發展政策發言人吳永輝提議政府，應該公布最新水浸水文地圖，以便公眾盡早掌握住宅或工作所在地實況。

此外，吳永輝又指，目前香港缺乏共享出行程式平台，即使市民自發義載應急，但都只能透過社交媒體尋找「有緣人」，因此當局應該聯同港鐵，改善危急接載應變安排，亦要在政策上，支援及支持私人共享出行平台，放寬法例限制。吳永輝指出，兩年前相關政策曾在油尖旺區議會討論，又有初創公司多次試行，但最終都被政府禁止，反而在台灣及新加坡卻可合法營運。

隨著全球極端天氣情況增加，民主黨建議政府定期諮詢各區議會，就各地熱帶氣旋及水浸等應變安排，盡早作出更好準備及應變方案。

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責任編輯：趙居逸